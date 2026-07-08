Después de varias semanas de rumores sobre su continuidad, Paula Chaves sorprendió este miércoles al anunciar en vivo su salida de Tapados de Laburo, el ciclo que conducía en Olga junto a Nacho Elizalde, Luli González y Cami Fortunato. La conductora eligió los minutos finales del programa para despedirse con un mensaje cargado de emoción, para sus compañeros y audiencia.

Visiblemente movilizada, Chaves explicó que la decisión ya venía siendo evaluada desde hacía tiempo y que responde a nuevos proyectos y compromisos personales que asumirá en los próximos meses. “Hoy me despido, es algo que vengo pensando y que ya estaba medio hablado. La realidad es que no sé mucho qué decirles, solamente me sale decir la palabra ‘gracias’”, expresó al aire.

Paula Chaves en Otro día perdido Por: Instagram

La conductora contó que sumarse al streaming fue un desafío importante, ya que venía de la televisión tradicional y no sabía cómo la recibiría un público más joven. “Era algo nuevo y me daba miedo. Me supieron recibir, tuve momentos muy lindos y la pasé muy bien”, reconoció, y destacó el clima de trabajo en Olga: “No hay día que venga a trabajar de mal humor. Siempre que llego me reciben con amor”.

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Sobre los motivos concretos de su partida, Chaves fue clara: “Tengo muchos viajes por delante, no quiero fallar. Tengo un par de proyectos dando vuelta. Me da mucha pena irme”. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de seguir vinculada al canal en el futuro y aclaró que su salida es solo del ciclo que conducía.

La emoción se hizo más fuerte cuando habló de la relación con sus compañeros. Con la voz quebrada, remarcó la buena química lograda pese a las diferencias generacionales: “Supimos conducir con Nacho un programa sin tener nada que ver uno con el otro. Con Luli nos llevamos 20 años, con Cami que empezó este año fluimos, y con todos”.

Paula Chaves en el estreno de Margarita 2 (Foto: Movilpress).

Desde las redes de Olga compartieron un video con sus mejores momentos, y entre los mensajes se destacó el de Pedro Alfonso, quien le escribió: “Gracias por divertirnos tanto. Sos única”.

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