La despedida de Virginia Gallardo de Socios del Espectáculo trascendió antes de que la propia periodista pudiera despedirse al aire, y este miércoles la panelista abrió su corazón al explicar por qué no sigue en el ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

“Si lloro los dejo mal parados y no tengo ganas, porque no es real”, comenzó Virginia.

“Entiendo más que nadie cómo funciona la tele, tengo mis límites en cuanto a (los escándalos entre panelistas), respeto por mis conductores y productores”, continuó a cuento de la no renovación de su contrato.

Ahí, reconoció: “Sé mis limitaciones porque sé hasta dónde quiero ir y hasta donde no. Sé que traté de darlo todo, que lo hice de la mejor manera”.

Emocionada, agradeció a sus colegas: “Los voy a extrañar, pero los voy a seguir viendo. No quiero que quede como que me voy enojada o triste. Yo me voy siempre feliz de mis trabajos. No es común tener un día a día amable, amoroso, llevarte bien con todos”.

“Me voy re feliz, re agradecida, ha sido un gran año”, cerró Virginia Gallardo, quien dejará el programa el viernes 15 de diciembre, ya que luego comenzará sus vacaciones.

LA ACLARACIÓN DE RODRIGO LUSSICH SOBRE LA SALIDA DE VIRGINIA GALLARDO

Por otra parte, Rodrigo Lussich fue vehemente al referirse a la salida de Virginia Gallardo de Socios del Espectáculo: “No hay un despido, ni deja de haber un despido. Es un recambio lógico de los programas y paneles que existen en toda la televisión”.

“Lo que sucedió es que Virginia vino a hacer (un reemplazo de) verano. Se fue Luli Fernández, entonces, hubo una oportunidad de titularizar a Virginia”, siguió.

“Hay otros cambios previstos para el panel, que como son cuatro panelistas, porque no tenemos un panel gigante. Vendrá el recambio el año que viene”, alertó Rodrigo Lussich sobre cómo será Socios del Espectáculo en 2024.