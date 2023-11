Los Más Clickeados siempre son escenario de los reencuentros más polémicos del mundo del espectáculo. En la edición 2023, se cruzaron Marcela Tauro, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en el VIP del evento.

La panelista de Intrusos y los conductores de Socios del Espectáculo le respondieron en exclusiva a Ciudad si existe una verdadera rivalidad entre ellos o si el supuesto enfrentamiento es puro mito. Los tres se despacharon sin filtros y Lussich aprovechó para ser picante con Jorge Rial y Florencia de la V.

Ciudad: -¿Es mito o realidad la supuesta guerra que hay entre los Socios del Espectáculo e Intrusos?

Lussich: -¡No! Con Intrusos, no. Es un programa en el que nosotros trabajamos, que nos dio oportunidades, que nos dio la conducción. Adri trabajó ocho años. ¡No, no, no! Con Intrusos, no hay guerra.

Tauro: -Nosotros somos de ir a comer también.

Ciudad: -¿Estas son salidas “tras bambalinas”?

Tauro: -No, posteamos fotos.

Lussich: -Bueno, ahora Pallares se fue del grupo (de Whatsapp que conservaban).

Pallares: -No hablamos de eso todavía, de ese tema. Pero mirá… nosotros, con Marcela, tenemos hijos de edades similares y nos encontrábamos en los espectáculos infantiles cuando ellos eran más chicos, así que imaginate los años que hemos compartido. Antes de trabajar juntos, ya teníamos buen vínculo, con Polino también… más o menos siempre fuimos el mismo grupo.

Lussich: -Ellos tienen un chat paralelo que lo usaban para hablar mal de (Jorge) Rial, en su época.

Tauro: -¡No, no, no!

Pallares: -¡No, que empieza el quilombo después! Empieza el otro (Rial) a decir…

Tauro: -No, era porque venía Moria (a conducir momentáneamente Intrusos). Entonces, para no hablar los temas que íbamos a tocar en Intrusos y que Jorge no los supiera, hicimos un chat paralelo.

Lussich: -Ahora Adri se fue hace unos días y Marcela dijo al aire: “¡Ay, estoy muda! ¡Se acaba de ir Pallares del grupo!”

Tauro: -Salió al aire.

Pallares: -Florencia (de la V) se quedó como que no sabía bien de qué estabas hablando…

Lussich: -¡Florencia de la V que no sabe ni nuestros nombres!

Tauro: -¿Cómo no los sabe?

Lussich: -¡No! Se hace la que “finge demencia”.

Tauro: -¿Ustedes están peleados también con Florencia?

Lussich: -No, pero viste que ella cree que nosotros no condujimos Intrusos un año, pero bueno… Está bien.

Tauro: -¿Cómo que no? Más de un año condujeron.

Lussich: -Más de un año pero ella se refiere a nosotros como “la otra gestión”, pero no importa…

Tauro: -No, pero no lo dice por ustedes. Para mí, lo dice por Rial.

Lussich y Pallares: -¡No sé!

Tauro: -¡Me estás perjudicando!

Pallares: -Marcela está ahí. Sabe.

Tauro: -Es mi intuición. No es información.

Lussich: -La cosa es que Pallares se fue de ese grupo, que también está Marina Calabró y estamos distanciados.

Tauro: -Todo esto pasó al aire.

Ciudad: -¡Se están yendo todos!

Tauro: -Yo quedé pero…

Lussich: -¡Quedó sola!

Tauro: -¡Quedé sola! Así que, si alguien se quiere unir…

Lussich: -Sumamos gente porque hay una diáspora. Quedó sola, pero bueno…

Tauro: -(Daniel) Ambrosino debe estar, pero está en Miami ahora.

Lussich: -Ambrosino está en otra, está ido. Pero no, siempre amigos con Intrusos.