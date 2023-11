No caben dudas de que Julieta Poggio (21) fue una de las revelaciones del año, y el Premio Los Más Clickeados 2023 fue el broche de oro para coronar momento soñado, luego de llegar salir tercera en Gran Hermano 2022 y protagonizar Coqueluche.

“Sin dudas, este es mi año. No creo volver a repetir un año como este, con tantas experiencias nuevas, tantos sueños cumplidos, adrenalina. Fue un año hermoso en lo laboral, así que no puedo pedir más nada, estoy súper feliz, cerrando el año de la mejor manera; volviendo a la tele, que me encanta”, aseguró en la clásica gala de Ciudad.

-¿Cómo viene tu 2024 a nivel laboral?

-Por ahora tengo tres proyectos. Estoy como panelista en Gran Hermano 2023, que va a estar buenísimo. Seguimos con Coqueluche en el Multiteatro toda la temporada de verano. Y con un proyecto nuevo que me tiene súper entusiasmada que aplica para un montón de cosas que todavía no puedo contar, pero falta muy poquito para poder contarlo.

Foto: Movilpress

-Te formaste como artista desde muy chica y debutaste en cine a los 6 años con Nicolás Cabré en Papá por un día. ¿Qué consejo podés darles a las nenas que quieren seguir tus pasos?

-Siempre digo que a veces cuesta ir a los castings, que te digan que no, y que es frustrante. Pero no hay que bajar los brazos. Que si es lo que uno quiere hay que seguir luchando por ello, estudiar, siempre estar metiéndole. Los sueños se cumplen y si algo no se da es porque algo mejor nos está esperando.

-¿Qué es lo peor de haberte convertido en famosa?

-La opinión de la gente. Que mucha gente que no te conocen hable de vos, opine. Pero cada vez me afecta menos. Aprendí a llevarlo muy rápido. Entiendo que es algo que es parte, pero que no hay que darle importancia porque te quita energía. Las personas que te tiran hate (odio), o que te envidian, le quitan magia a sus sueños o sus proyectos. Entonces, ya está, lo dejo pasar, les juro.

Julieta Poggio en los Premios Los Más Clickeados 2023. (Foto: Movilpress)

JULIETA POGGIO CHICANEÓ A MARCOS GINOCCHIO Y HABLÓ DE SU SITUACIÓN AMOROSA

-¿Cómo estás a nivel sentimental?

-Re bien, la verdad. Súper bien en este momento. Este fin de semana la pasé genial. Estoy como re de buen humor, re bien.

-¿Estás conociendo a alguien?

-No. Cero. ¡Estoy disfrutando de la soltería mal! Por primera vez en mi vida. Me encanta estar sola. Tengo todo el tiempo que quiero para mí. No tengo que darle explicaciones a nadie. Me encanta.

-¿Te molesta que te pregunten siempre por Marcos Ginocchio?

-No. Para nada porque es una persona que quiero un montón. Compartimos un montón de cosas lindas juntos y entiendo la intriga de la gente.

-¿Cómo es tu relación con él? ¿Hablan todos los días?

-Hablamos, obvio. Nos preguntamos sobre los proyectos. Es bastante colgado el Primo, pero me habla.