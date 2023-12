Virginia Gallardo se emocionó hasta las lágrimas en su despedida de Socios del Espectáculo al finalizar la emisión de este viernes luego de que sus compañeros y producción le regalara flores y le prepararan una sorpresa.

“Queremos darle estas flores y decirle que la queremos mucho y que vamos a extrañar a nuestra compañera Virginia Gallardo que está dejando hoy el ciclo”, dijo Rodrigo Lussich en nombre de todos.

Virginia Gallardo en Socios del Espectáculo.

Conmovida, la panelista expresó: “Los quiero a todos, gracias por todo, por este año, con que a ustedes les quede que soy una buena compañera para mí es todo. No quiero llorar pero bueno, soy así”.

Virginia Gallardo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo.

“Extiendo mi cariño a todos los que están detrás de cámara, producción, canal y demás. Les deseo felices fiestas, no los voy a ver a ver más, que se cumplan todos sus sueños”, dijo Virginia al final.

VIRGINIA GALLARDO CONTÓ QUÉ HARÁ TRAS SU SALIDA DE SOCIOS DEL ESPECTÁCULO

Virginia Gallardo contó en el programa de eltrece qué hará tras despedirse de Socios del Espectáculo, ciclo en el que no continuará su trabajo como panelista.

“Ahora me espera si Dios quiere un viaje familiar y disfrutar de lo que para mí realmente importa, no significa que esto no porque es trabajo, pero bueno a disfrutar”, comentó este viernes.