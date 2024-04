Al igual que muchas famosas como Florencia Peña, Silvina Escudero y Flor Vigna , ahora Estefi Berardi se unió a una conocida plataforma de material para adultos y, como muestra de lo que se viene plantó una explosiva foto en su perfil de Instagram.

“¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo por primera vez? Yo te invito a suscribirte a mi nuevo canal en DivasPlay”, escribió la panelista de Mañanísima, que se unió así a un selecto sector de las famosas y mediáticas al que también pertenecen Cinthia Fernández, Barby Silenzi y Mar Tarres.

El posteo de Estefi Berardi sobre su debut en una plataforma para adultos

Pero además de la foto que compartió Estefi se filtraron otras imágenes de lo que se podrá ver en el perfil de la modelo en la plataforma, que tiene un abono de 15 dólares al mes para ver el material de las más de 12 mil creadores de contenido.

Una foto filtrada de Estefi Berardi en su debut en una plataforma para adultos

Una foto filtrada de Estefi Berardi en su debut en una plataforma para adultos

ESTEFI BERARDI SUFRIÓ UNA TREMENDA REACCIÓN ALÉRGICA CON UN REPELENTE PARA MOSQUITOS

A comienzos de marzo, Estefanía Berardi tiró en su habitación repelente para mosquitos durante la madrugada, ya que no podía dormir porque había uno revoloteando cerca suyo que la estaba molestando. Poco tiempo después, comenzó a sufrir una reacción alérgica; sus labios se le hincharon hasta el triple de su tamaño, especialmente, el superior.

“Se me hinchó la boca de esta manera a la madrugada por el contacto con el veneno para los mosquitos. Miedo. Me ardía. Frenaba con el hielo y cuando se acababa el hielo se me volvía a hinchar. No sabía qué tomar. Las farmacias cerradas a esa hora. No dormí en toda la noche y la pasé muy mal. Es la primera vez que me pasa, parece la boca inyectada”, contó, junto a la impresionante imagen.

Así quedó el labio de Estefi Berardi, luego de intentar matar a un mosquito con un insecticida.

Acto seguido, se dirigió a la clínica donde atiende su médico, quien le puso una inyección y, de a poco, la inflamación comenzó a bajar. Finalmente, luego de haber compartido todo tipo de memes que sus seguidores, divertidos, le mandaron al ver su boca hinchada, Estefi pudo volver a trabajar y, desde Poco Correctos, mostró que su rostro ya está como siempre. ¡Solo un susto!

