Gustavo Méndez contó en Mujeres Argentinas en quién se refugió Pampita en Nueva York cuando terminó su relación con Martín Pepa durante su último viaje en el exterior, además de una de sus mejores amigas.

“Se agarraron fuerte por lo que pasó con María Vázquez y lo último fue cuando ella estuvo dos semanas en Estados Unidos, discutieron y él le dijo ‘andate a un hotel, yo te lo pago’, ella le dijo ‘no, yo no me voy, me quedo acá hasta que me vaya’”, detalló el periodista.

Fue entonces cuando el panelista reveló: “¿Sabés con quién estaba y en quién se refugió? Con la actriz argentina radicada en Hollywood, Lucila Pollack, y también contó con el apoyo de Julieta Novatto que estaba en Nueva York”.

Lucila Polak, también conocida como Lucila Solá, es una modelo y actriz argentina. Es conocida por su relación con el actor Al Pacino, con quien estuvo en pareja durante casi diez años. También es la madre de Camila Morrone, quien es novia del actor Leonardo DiCaprio.

Al final, Méndez remarcó: “Después Carolina volvió a Argentina, hablaron pero se terminó la relación el 9 de julio, esto es lo que me dijeron... ‘Él uso un ratito la fama de Pampita y después dijo ‘listo, ya está, hasta acá’”.

ASÍ HABLÓ PAMPITA DE BENJAMÍN VICUÑA EL DÍA QUE SE SEPARÓ DE MARÍN PEPA

En medio de la polemica de Benjamín Vicuña con la China Suárez por sus hijos a principios de julio, Pampita habló del actor antes de su último viaje al exterior, donde se reencontró con Martín Pepa y terminaron su relación.

“Benjamín es un gran padre. Se desvive por sus hijos. Son la luz de sus ojos, el motor de su vida y mis hijos lo admiran y lo aman. Eso es lo importante”, expuso Pampita en Ezeiza, tras eludir una pregunta sobre el polista.

