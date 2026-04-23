El otoño porteño se hace sentir con fuerza en las primeras horas de este jueves 23 de abril. Tras una madrugada fresca, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada de contrastes térmicos ideal para quienes planean actividades al aire libre, pero con un ojo puesto en los cambios que se vienen.

​El pronóstico para Buenos Aires y el AMBA

​Para hoy en la Capital Federal y sus alrededores, se espera un cielo mayormente despejado con una visibilidad óptima. Estos son los datos clave del día:

​Temperatura Máxima: llegará a los 22°C pasadas las 15:00 horas, ideal para un almuerzo al sol.

​Vientos: soplarán leves desde el sector noreste, lo que aportará un poco más de humedad al ambiente.

​Probabilidad de lluvias: nula. El cielo permanecerá limpio durante toda la jornada.

​Alerta meteorológica: tormentas y vientos fuertes en el interior

​Mientras Buenos Aires disfruta de la calma, el SMN emitió alertas para otras zonas del país que podrían afectar traslados y vuelos:

​Tormentas intensas: alerta amarilla para el norte de Misiones y Formosa.

​Ráfagas extremas: alerta naranja en la zona cordillerana de Santa Cruz, con vientos que podrían superar los 100 km/h.

​Qué esperar para el fin de semana

​Si estás organizando el descanso, las noticias son positivas. El viernes tendremos un ascenso de la temperatura con una máxima de 23°C.

​Para el sábado y domingo, si bien aumentará la nubosidad de forma progresiva, no se esperan precipitaciones en el área metropolitana. Será un fin de semana de “campera liviana” por la mañana y remera durante la tarde, manteniendo el promedio de los 20°C.

​Dato de servicio: el sol hoy se oculta a las 18:19. ¡No te olvides de entrar las plantas que sufren el rocío antes de que baje la temperatura a la noche!

​Fuente: Reporte actualizado del Servicio Meteorológico Nacional.