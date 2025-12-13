El 12 de diciembre, María Becerra hizo historia al presentarse en el estadio Monumental de River Plate con un impactante show 360° que reunió a más de 85 mil personas.

La noche estuvo llena de hits, invitados y momentos inolvidables, pero hubo uno que superó cualquier expectativa y tocó una fibra íntima de la artista.

Su novio, J Rei, no solo subió al escenario para cantar junto a ella “Mi amor”, sino que tenía preparada una sorpresa profundamente emotiva.

En medio del show, el cantante le mostró a María su antebrazo, donde llevaba un tatuaje recién hecho, un gesto que la dejó completamente en shock.

Al ver el tatuaje, la Nena de Argentina se quebró en vivo: dejó de cantar, se tapó el rostro y no pudo contener las lágrimas, mientras J Rei la abrazaba y la besaba, brindándole contención frente a una multitud que acompañó el momento con una ovación cargada de emoción.

J Rei emocionó a María Becerra en River (Foto: Instagram)

El tatuaje tenía una significación muy profunda. La frase que J Rei decidió grabar para siempre en su piel va más allá de la canción que comparten y hace referencia a una experiencia íntima y dolorosa que atravesaron juntos: la pérdida de dos embarazos.

“María de los Ángeles ahora te amo más porque compartimos unos Ángeles”, dice el mensaje que el cantante eligió como símbolo de amor, duelo y unión.

J Rei sorprendió a María Becerra en River con un tatuaje cargado de significado (Instagram de María Becerra)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.