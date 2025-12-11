Los shows de Maria Becerra en River Plate ya son un hecho: la artista argentina protagonizará dos noches históricas el viernes 12 y sábado 13 de diciembre, con un espectáculo 360°.

El escenario estará ubicado en el centro del campo de juego, garantizando una experiencia inmersiva desde cualquier ubicación.

Los conciertos incluirán sus grandes éxitos y el lanzamiento de una nueva etapa artística con la presentación de sus alter egos: Shanina, JoJo, Maite y Gladys, en un show visual y sonoro de nivel internacional.

Así se prepara River para los shows de Maria Becerra

Horarios del show de María Becerra en River

Viernes 12 y sábado 13 de diciembre

Apertura de puertas: 16:00 h

Zé Pequeña: 18:00 h

Willy Bronca: 18:45 h

Taichu: 19:30 h

Maria Becerra: 20:30 h

Transmisión en vivo por Flow

El show del sábado 13 de diciembre será transmitido en vivo y en exclusiva por Flow para Argentina, Uruguay y Paraguay.

Horario: desde las 20:30 h

Canales: Argentina: canal 605 Uruguay: canal 119 Paraguay: canal 25



Una vez finalizado, el show estará disponible para ver On Demand en la plataforma.

Cómo llegar al Estadio River Plate

María Becerra. Foto: prensa Por: Javier Rogoski

Colectivos cercanos al Monumental

Metrobus Cabildo41 – 44 – 57 – 60 – 63 – 65 – 67 – 68 – 80 – 152 – 161 – 168 – 184 – 194

Barrancas de Belgrano15 – 29 – 42 – 44 – 55 – 63 – 64 – 65 – 80 – 113 – 114 – 118 – 130

Av. Libertador15 – 28 – 29 – 107 – 130

Ciudad Universitaria28 – 33 – 34 – 37 – 42 – 45 – 107 – 160

Trenes

Línea Mitre

Estación Núñez

Sentido Tigre: último 23:15 h

Sentido Retiro: último 22:30 h

Estación Belgrano C

Sentido Tigre: último 23:10 h

Sentido Retiro: último 22:40 h

Belgrano Norte – Estación Ciudad Universitaria

Sentido Villa Rosa:

Último sábado: 23:15 h

Último domingo: 23:40 h

Sentido Retiro:

Último sábado: 23:50 h

Último domingo: 23:40 h

Subte

Línea D – Estación Congreso de Tucumán

Accesibilidad a Estadio River

Las personas con movilidad reducida que cuenten con entrada (junto a un acompañante) podrán acceder a la Platea Belgrano Baja, que dispone de espacios y baños adaptados.

Ingreso: Av. Libertador y Udaondo / Puente Labruna.El personal del estadio guiará a cada asistente. Se solicitará certificado de discapacidad.

Objetos prohibidos en el show de María Becerra