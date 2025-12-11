Los shows de Maria Becerra en River Plate ya son un hecho: la artista argentina protagonizará dos noches históricas el viernes 12 y sábado 13 de diciembre, con un espectáculo 360°.
El escenario estará ubicado en el centro del campo de juego, garantizando una experiencia inmersiva desde cualquier ubicación.
Los conciertos incluirán sus grandes éxitos y el lanzamiento de una nueva etapa artística con la presentación de sus alter egos: Shanina, JoJo, Maite y Gladys, en un show visual y sonoro de nivel internacional.
Horarios del show de María Becerra en River
Viernes 12 y sábado 13 de diciembre
- Apertura de puertas: 16:00 h
- Zé Pequeña: 18:00 h
- Willy Bronca: 18:45 h
- Taichu: 19:30 h
- Maria Becerra: 20:30 h
Transmisión en vivo por Flow
El show del sábado 13 de diciembre será transmitido en vivo y en exclusiva por Flow para Argentina, Uruguay y Paraguay.
- Horario: desde las 20:30 h
- Canales:
- Argentina: canal 605
- Uruguay: canal 119
- Paraguay: canal 25
Una vez finalizado, el show estará disponible para ver On Demand en la plataforma.
Cómo llegar al Estadio River Plate
Colectivos cercanos al Monumental
Metrobus Cabildo41 – 44 – 57 – 60 – 63 – 65 – 67 – 68 – 80 – 152 – 161 – 168 – 184 – 194
Barrancas de Belgrano15 – 29 – 42 – 44 – 55 – 63 – 64 – 65 – 80 – 113 – 114 – 118 – 130
Av. Libertador15 – 28 – 29 – 107 – 130
Ciudad Universitaria28 – 33 – 34 – 37 – 42 – 45 – 107 – 160
Trenes
Línea Mitre
Estación Núñez
- Sentido Tigre: último 23:15 h
- Sentido Retiro: último 22:30 h
Estación Belgrano C
- Sentido Tigre: último 23:10 h
- Sentido Retiro: último 22:40 h
Belgrano Norte – Estación Ciudad Universitaria
Sentido Villa Rosa:
- Último sábado: 23:15 h
- Último domingo: 23:40 h
Sentido Retiro:
- Último sábado: 23:50 h
- Último domingo: 23:40 h
Subte
- Línea D – Estación Congreso de Tucumán
Accesibilidad a Estadio River
Las personas con movilidad reducida que cuenten con entrada (junto a un acompañante) podrán acceder a la Platea Belgrano Baja, que dispone de espacios y baños adaptados.
Ingreso: Av. Libertador y Udaondo / Puente Labruna.El personal del estadio guiará a cada asistente. Se solicitará certificado de discapacidad.
Objetos prohibidos en el show de María Becerra
- Armas de fuego o elementos punzantes
- Pirotecnia
- Paraguas
- Bebidas alcohólicas o energéticas
- Alimentos y bebidas
- Drones o cámaras profesionales
- Mochilas grandes
- Instrumentos musicales
- Carteles políticos o religiosos
- Sustancias ilegales
- Selfie stick / Bocinas / Animales / Pelotas