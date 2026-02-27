Fue una despedida cargada de emoción. Eugenia Tobal cerró su ciclo en Escuela de Cocina, por la pantalla de elnueve, y se quebró al aire al agradecer a sus compañeros y al equipo técnico, luego de semanas atravesadas por versiones y revuelo interno.

“Lamentablemente, yo no pude estar mucho tiempo, pero me puso muy contenta la convocatoria de parte de la productora y el recibimiento del canal, y sobre todo el recibimiento de todos mis compañeros que nunca me hicieron sentir fuera del espacio”, comenzó diciendo, visiblemente movilizada, mientras miraba al equipo detrás de cámara.

“Los aprendí a querer, los adoro a todos. A muchos los conocía de otras oportunidades, pero me encariñé con el programa. Creo que necesitaba tiempo y no lo tuvimos, lamentablemente, pero las cosas son así. Y mejor vivirlo con alegría”, agregó.

Lejos de la polémica, dejó una frase que resonó fuerte: “Siempre, después de una tormenta, sale el sol. Para todos, porque se lo merecen, porque son espectaculares, porque son súper talentosos”.

En otro tramo, lanzó un comentario que muchos interpretaron como una alusión al conflicto que rodeó al programa: “Para todo lo que pasó en este programa, un besito. Amor a todos los que nos tiraron otra cosa”.

Con todo el staff reunido en el estudio para la foto final, Eugenia se mostró agradecida y emocionada: “Lamentamos que esto se termine honestamente y lo decimos con el corazón, porque realmente nos estábamos empezando a armar, a generar una propia identidad. Tal vez las cosas no salieron como esperábamos, porque fue todo muy rápido”.

Y cerró, entre lágrimas y sonrisas: “Así nos vamos a ir. Muy arriba. Y como nos gusta… el programa más divertido”.

EL LLAMATIVO POSTEO DE WANDA NARA DEDICADO A EUGENIA TOBAL QUE PODRÍA ENFURECER A LA CHINA SUÁREZ

Tras el reciente cruce con Mauro Icardi en las redes sociales, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática. Esta vez, no fue por una pelea directa ni por una frase explosiva, sino por un posteo que despertó todo tipo de interpretaciones y que, para muchos, podría incomodar a Eugenia “la China” Suárez.

Desde su cuenta de Instagram, la empresaria sorprendió al dedicarle un mensaje público a Eugenia Tobal por la publicación de su libro “Esa nueva piel. Sobre la maternidad, el duelo y sus alrededores”. Wanda compartió la imagen de la portada y escribió sin vueltas: “Qué hermosa sos, Eugenia Tobal. Terminé de leer tu libro y es una belleza. Se los recomiendo”.

Si bien el mensaje parecía, a simple vista, un reconocimiento sincero, no tardaron en aparecer las sospechas. Para muchos usuarios, el elogio esconde algo más que admiración literaria y funcionaría como una indirecta directa hacia la China, con quien tanto Wanda como Tobal tienen una historia en común.

El título del libro deja entrever que la actriz aborda uno de los momentos más dolorosos de su vida: la pérdida de un hijo, fruto de su relación con Nicolás Cabré. En ese contexto, el gesto de Wanda fue leído por algunos como una forma de reflotar viejos capítulos del pasado, con un guiño nada inocente hacia su histórica enemiga.

La historia entre Eugenia Tobal y la China Suárez se remonta a varios años atrás, cuando la actriz inició una relación con Cabré mientras él aún estaba casado con Tobal.