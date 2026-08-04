Mientras avanza la investigación por el episodio que protagonizaron Facundo Moyano y Candela Arizaga, se conoció qué pasó con el perro de la modelo de 23 años, que se habría escapado en medio de la situación.

Según trascendió, Candela Arizaga salió corriendo semidesnuda y descalza por varias cuadras, mientras el dirigente sindical la seguía.

En ese recorrido, ambos llegaron hasta un edificio donde se encontraba Camilo, el encargado, quien acababa de comenzar su jornada laboral.

Candela Arizaga. Foto: Instagram candelamagaliok

Qué pasó con el perro de Candela Arizaga

En diálogo con América TV, el portero contó cómo fue el momento en que logró rescatar al animal. “Ella tenía un perro en la mano que, cuando él trata de contenerla, el perro se suelta y yo lo pude agarrar. Lo tenemos acá en el departamento de una propietaria que amablemente lo está cuidando”.

El encargado explicó que el perro permanece bajo resguardo hasta confirmar quién puede retirarlo.

“Hasta que no corrobore que se lo vamos a dar a ella o algún familiar, no se lo vamos a entregar a nadie”, aseguró.