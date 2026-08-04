Telefe prepara un movimiento fuerte en su grilla de los sábados y esta vez la sorpresa fue puertas adentro: parte del staff del canal se enteró del cambio al mismo tiempo que el público. La noticia se destapó en SQP, el ciclo que conduce Sabrina Rojas.

Todo comenzó cuando Sabrina Rojas contó en pantalla que en Telefe “levantan un programa porque viene un programa nuevo”, algo que —según ella misma aclaró— le pasó “a todos” alguna vez en la industria. La conductora explicó que el ciclo saliente no tiene mal rating, sino que el canal apuesta a un reemplazo con más peso para pelear la franja horaria de los sábados por la noche.

La Noche de los Ex, el ciclo conducido por Robertito Funes, no seguirá en el aire

Fue Ximena Capristo quien encendió la mecha al asegurar que en el propio programa “nadie sabe” lo que se viene. Ahí Martín Salwe confirmó la data: La Noche de los Ex, el ciclo que conduce Robertito Funes los sábados y donde se analiza la actualidad de Gran Hermano, no seguirá en el aire. “No es reemplazado, lo sacan”, remarcó el periodista de América TV, dejando en claro que la decisión ya está tomada puertas adentro del canal.

QUÉ PROGRAMA OCUPARÁ EL LUGAR VACANTE

El ciclo que va a ocupar el horario de los sábados es PH, Podemos Hablar, con la conducción de Andy Kusnetzoff.

PH, Podemos Hablar, con Andy Kusnetzoff, ocupará el lugar vacante los sábados