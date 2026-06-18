En el marco del Mundial 2026, la mística y las cábalas volvieron a copar la pantalla. Esta vez, Moria Casán sorprendió a todos en su programa La Mañana con Moria al sumarse a un ritual ancestral junto a la duendóloga Liliana Chelli: el famoso conjuro de “las medias al revés”.

La escena fue tan desopilante como mágica. Chelli llevó una media y hasta un cacao, y explicó el paso a paso del ritual que, según la tradición, puede ayudar a que la Selección argentina meta goles en los partidos más difíciles.

Moria Casán y la duendóloga te muestran el ritual con medias para que la Selección brille en el MUNDIAL™ (Foto: captura de eltrece9.

EL PASO A PASO DEL CONJURO DE LA MEDIA AL REVÉS

La duendóloga relató que el mito nació en las tribunas: “Si veían que el partido venía medio para atrás, la hinchada se sacaba las zapatillas y se daba vuelta una media”. El objetivo era cortar la mala racha y atraer la suerte.

El ritual es simple pero poderoso. Hay que agarrar una media, darla vuelta y repetir la frase mágica, según expresó la duendóloga:“Media al revés, mufa después, que la pelota encuentre la red”.

Moria Casán y la duendóloga te muestran el ritual con medias para que la Selección brille en el MUNDIAL™ (Foto: captura de eltrece9.

La consigna es decirlo varias veces, con fe y energía. Según Chelli, “podés hacerlo en tu casa, en la cancha o donde quieras. Si te animás, hasta podés meter la media dentro de un cacao, que es símbolo de alegría”.

EL CACAO, EL OBJETO INSÓLITO QUE SUMÓ MAGIA AL RITUAL

En medio del programa, Chelli mostró un cacao real: “Esto es un cacao, parece una calabaza con dientes, pero es la semilla de donde sale el chocolate. Es medio baboso, no es lindo, pero trae alegría”.

Moria Casán y la duendóloga te muestran el ritual con medias y un cacao para que la Selección brille en el MUNDIAL™ (Foto: captura de eltrece9.

La idea es que la media al revés vaya dentro del cacao, mientras se repite el conjuro. “Media al revés, mufa después, que la pelota entre en la red”, insistió la duendóloga, mientras Moria y el equipo se prendían al ritual.

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