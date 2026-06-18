La figura de Tita Merello regresa al centro de la escena con una exposición que propone redescubrir su legado desde una mirada contemporánea.

El Palacio Libertad inaugurará Tita Merello. Una diva plebeya, una muestra que reúne archivos históricos, registros inéditos y obras especialmente creadas para homenajear a una de las artistas más emblemáticas de la cultura nacional.

La exhibición abre sus puertas este 18 de junio y podrá visitarse de manera gratuita en las salas 203, 204 y 205 del espacio cultural ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

Foto: prensa muestra Tita Merello

Cómo será la muestra dedicada a Tita Merello

La propuesta busca acercar al público a la vida y la obra de una mujer que logró convertirse en un símbolo de la identidad popular argentina.

A través de una selección de películas, registros sonoros, fotografías y documentos de época, la muestra reconstruye distintos momentos de la trayectoria de la cantante y actriz. A su vez, esos materiales dialogan con obras contemporáneas realizadas especialmente para la exhibición, generando nuevas lecturas sobre su legado artístico y cultural.

Foto: prensa muestra Tita Merello

Una figura que marcó la cultura argentina

Cantante, actriz y referente popular, Tita Merello trascendió generaciones gracias a una personalidad única y una obra profundamente ligada a las emociones, los barrios y las historias de la vida cotidiana.

La exposición pone en valor a una artista que supo transformar su propia biografía en una herramienta expresiva y que llevó la sensibilidad popular al centro de la escena cultural argentina.

Foto: prensa muestra Tita Merello

Archivos inéditos y artistas contemporáneos

Uno de los grandes atractivos de la muestra es el diálogo entre materiales históricos y producciones actuales.

La exposición reúne documentos inéditos y archivos provenientes de instituciones como la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Argentina Sono Film, Radio y Televisión Argentina, la Fundación Cinemateca Argentina y el Teatro Nacional Cervantes.

Foto: prensa muestra Tita Merello

Además, participan artistas contemporáneos como Aili Chen, Lolo y Lauti, Leticia Obeid, Marcela Oliva, Sol Rezza y la fotógrafa Annemarie Heinrich, cuya obra forma parte del recorrido.

Foto: prensa muestra Tita Merello

Cuándo y dónde visitar la muestra

Tita Merello. Una diva plebeya se inaugurará el jueves 18 de junio a las 18 horas en el Palacio Libertad.

Luego podrá visitarse de miércoles a domingos, de 14 a 20 horas, sin necesidad de reservar entradas previamente.

Con una propuesta que combina memoria, arte y patrimonio cultural, la exposición se presenta como una oportunidad única para reencontrarse con una de las personalidades más influyentes y queridas de la historia argentina.