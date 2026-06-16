Después de una primera temporada que logró construir una identidad propia dentro de la escena independiente, “La Farsa Dupont” regresa en 2026 con nuevas funciones y una propuesta que invita al público a sumergirse en un universo donde nada es exactamente lo que parece.

La comedia musical, creada a partir de una dramaturgia colectiva y dirigida por Isabella Morand, reestrenó el pasado 7 de junio en el Teatro Buenos Aires, ubicado en Rodríguez Peña 411, esquina Avenida Corrientes, y continúa presentándose los domingos a las 20 horas.

La historia sigue a Suzy y Ángeles, dos amigas que reciben un mensaje desesperado de Valeria. Convencidas de que algo extraño ocurre en el Estudio de Danza del Método Dupont, deciden infiltrarse en las audiciones para encontrarla y rescatarla.

Sin embargo, lo que parecía una simple misión pronto se transforma en una experiencia inquietante marcada por desafíos inesperados, tensiones ocultas y la poderosa influencia de Antonio Dupont, el enigmático creador del método.

Foto: prensa

Una academia de danza, una desaparición y una pregunta inquietante

A medida que avanza la trama, la obra combina canciones originales, coreografías y momentos de humor con una creciente sensación de misterio. La pregunta que atraviesa toda la experiencia es tan simple como perturbadora: ¿podrán salvar a Valeria sin quedar atrapadas ellas también bajo el hechizo del Método Dupont?

La propuesta explora temas contemporáneos como la necesidad de pertenecer, la presión por alcanzar el éxito artístico y las dinámicas de poder que pueden desarrollarse dentro de ciertos espacios de formación.

De proyecto universitario a fenómeno independiente

“La Farsa Dupont” nació en 2021 como un proyecto de tesis de la Licenciatura en Artes Escénicas de UADE. Con el paso del tiempo, aquella iniciativa académica fue creciendo hasta convertirse en una producción independiente sostenida por el trabajo colaborativo de artistas de distintas disciplinas.

Uno de los aspectos más distintivos del espectáculo es precisamente su construcción colectiva. Tanto la dramaturgia como la composición musical fueron desarrolladas por integrantes del elenco y del equipo creativo, consolidando una identidad artística que apuesta por la creación compartida.

Humor, música y una estética propia

La dirección general y actoral, a cargo de Isabella Morand, se complementa con las coreografías de Fiorella Pollio y la música de Martín Rodríguez, conformando una puesta dinámica que combina elementos del teatro musical, la comedia y el thriller escénico.

El resultado es una experiencia donde la estética pop, el humor absurdo y la tensión dramática conviven en equilibrio, generando un espectáculo capaz de sorprender tanto a los amantes del teatro musical como a quienes buscan propuestas independientes con una identidad marcada.

Con su regreso a la cartelera porteña, “La Farsa Dupont” reafirma el crecimiento de una producción que nació desde el ámbito universitario y hoy continúa expandiendo su universo creativo, invitando al público a descubrir qué se esconde realmente detrás de la misteriosa magia del Método Dupont.