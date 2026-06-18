Después de presentarse en algunos de los cruceros más prestigiosos del mundo, Jansenson vuelve a la Argentina para estrenar Recovecos, una nueva propuesta teatral que promete sorprender al público con ilusiones inéditas, historias emocionantes y una experiencia completamente interactiva.

El espectáculo tendrá apenas cinco funciones en la Sala Orsai de Paseo La Plaza y contará con capacidad limitada para garantizar un formato íntimo y participativo.

Jansenson. Foto: prensa

Cómo es “Recovecos”, el nuevo espectáculo de Jansenson

Lejos de los grandes escenarios y apostando por la cercanía con el público, Recovecos invita a explorar “los pliegues ocultos de la realidad cotidiana” a través de una experiencia que combina magia, narrativa y participación constante de los espectadores.

Cada función está diseñada para ser diferente, ya que el desarrollo del espectáculo depende en gran medida de las personas que participan de la experiencia. El show dura entre 90 y 100 minutos e incluye ilusiones e historias completamente nuevas.

Según sus creadores, la propuesta fue concebida con una puesta minimalista, música especialmente seleccionada por Jansenson y un guion que busca emocionar y sorprender de principio a fin.

Jansenson. Foto: prensa Por: Apple Photos Clean Up

Cuándo son las funciones de “Recovecos”

Las únicas funciones confirmadas serán:

Viernes 26 de junio

Sábado 27 de junio

Domingo 28 de junio

En total habrá apenas cinco presentaciones para grupos reducidos de 60 personas cada una, lo que convierte a la propuesta en una experiencia exclusiva.

Jansenson. Foto: prensa

Una experiencia premium y participativa

Las entradas no son numeradas y las ubicaciones se asignan por orden de llegada. Además, cada ticket incluye una bebida —vino, cerveza o bebida sin alcohol— y una selección de delicadezas sorpresa elegidas por el propio Jansenson para degustar durante la función o llevar como recuerdo.

También habrá un número limitado de entradas VIP que ofrecen ubicación preferencial en primera fila, bebidas premium y un kit de degustación especial servido personalmente por el artista.

Quién es Jansenson, el ilusionista argentino que triunfa en el mundo

Actualmente, Jansenson mantiene contratos internacionales como headliner en compañías de cruceros de lujo como Viking Cruises, Silversea, Seabourn, Celebrity, Virgin y Norwegian Cruise Line, presentándose en destinos de Europa, Asia y América.

Jansenson. Foto: prensa

Su trayectoria también incluye reconocimientos internacionales en el mundo del cine. Su cortometraje Dream of Aces (El sueño de los ases) obtuvo premios en festivales de San Francisco, Roma y Venice, mientras que él recibió la distinción a Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de San Francisco.

Además, fue elegido entre los 100 magos más influyentes del mundo de la era contemporánea y se convirtió en el único ilusionista sudamericano convocado por Disney para presentar un espectáculo propio en uno de sus parques temáticos.

Jansenson. Foto: prensa

Dónde comprar las entradas

Las entradas para Recovecos ya se encuentran disponibles a través de Plateanet. Con apenas cinco funciones programadas y una capacidad reducida, el regreso de Jansenson promete convertirse en una de las propuestas más originales de la cartelera porteña para los amantes de la magia y las experiencias teatrales diferentes.