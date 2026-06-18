Después de consolidarse como uno de los grandes éxitos teatrales de la temporada, Las hijas entra en su tramo final en Buenos Aires. La obra protagonizada por Florencia Peña, Soledad Villamil y Pilar Gamboa anunció sus últimas ocho semanas en cartel antes de comenzar una gira por distintas ciudades de Argentina y Uruguay.

La producción, escrita por Ariadna Asturzzi y dirigida por Adrián Suar, se convirtió en una de las propuestas más destacadas del año gracias a una historia conmovedora que aborda los vínculos familiares, la memoria y el amor desde una mirada profunda y cercana.

El éxito teatral que marcó el debut de Adrián Suar como director

Presentada en Paseo La Plaza, Las hijas significó el debut teatral de Adrián Suar como director y logró conquistar al público con una combinación de humor, emoción y reflexión.

La obra pone el foco en una situación tan universal como compleja: tres hermanas deben enfrentar el deterioro de su madre, diagnosticada con Alzheimer, y tomar decisiones que pondrán a prueba sus recuerdos, diferencias y afectos.

Foto: prensa Las Hijas

De qué trata “Las hijas”

La historia sigue a Inés, María José y Roberta, tres mujeres muy distintas entre sí que se reúnen para decidir cómo afrontar la situación de Elena, su madre, una jueza de fuerte personalidad que siempre pareció capaz de resolverlo todo sola.

Inés, interpretada por Soledad Villamil, es una tarotista reconocida; María José, el personaje de Florencia Peña, es una psiquiatra forense; mientras que Pilar Gamboa encarna a Roberta, una artista plástica con una vida marcada por proyectos inconclusos.

A medida que avanza la noche, las tres descubrirán que cada una recuerda a una madre diferente y que ninguna está preparada para verla dejar de ser quien fue.

Foto: prensa Las hijas

Una obra que emociona al público

Con la premisa “Cada uno tiene la madre que recuerda”, la comedia explora las contradicciones humanas, los lazos familiares y la difícil aceptación de lo irreversible.

La propuesta plantea preguntas universales que atraviesan a distintas generaciones: ¿cómo se cuida a una madre que siempre pudo sola? ¿Cómo se deja de ser hija?

Últimas funciones antes de la gira

Tras el cierre de su temporada porteña, Las hijas iniciará una gira que la llevará por diferentes ciudades de Argentina y Uruguay, ampliando el alcance de una historia que logró conectar emocionalmente con miles de espectadores.

Con un elenco de primer nivel y una temática tan íntima como universal, la obra se despide de Buenos Aires convertida en uno de los fenómenos teatrales más destacados del año.