Durante años, Monte Hermoso fue asociado casi exclusivamente a la temporada de verano. Sin embargo, el balneario del sur bonaerense atraviesa una transformación que busca posicionarlo como una alternativa para disfrutar durante todo el año, especialmente en fines de semana largos y escapadas de pocos días.

La tendencia no es casual. En un contexto donde cada vez más argentinos priorizan viajes breves, cercanos y enfocados en el descanso, los destinos que combinan naturaleza, gastronomía y bienestar ganan protagonismo.

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Por qué las escapadas cortas son una de las tendencias de 2026

Las escapadas de fin de semana se consolidan como una de las modalidades de viaje más elegidas por quienes buscan desconectarse de la rutina sin necesidad de organizar vacaciones extensas.

La demanda se orienta cada vez más hacia experiencias que integren relax, actividades al aire libre, buena gastronomía y contacto con la naturaleza en un mismo lugar. Esa búsqueda impulsa el crecimiento de destinos que ofrecen propuestas más allá de los meses de verano.

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Glamping y naturaleza: una forma diferente de alojarse

Entre las propuestas que impulsan este nuevo perfil turístico aparece El Americano, un desarrollo ubicado sobre más de 550 hectáreas frente al mar que combina alojamiento, bienestar y actividades recreativas.

Allí, una de las experiencias que más creció en los últimos años es el glamping, una modalidad que combina el contacto directo con la naturaleza con servicios y comodidades similares a las de un hotel.

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Spa y bienestar frente al mar

Otra de las tendencias que impulsa el turismo fuera de temporada es la búsqueda de experiencias de bienestar.

Circuitos de spa, piscinas climatizadas, jacuzzis y espacios de relajación forman parte de una oferta cada vez más presente en la costa bonaerense, donde el frío deja de ser un obstáculo y se convierte en parte de la experiencia.

Lejos de las playas multitudinarias del verano, el paisaje costero adquiere una calma diferente que muchos visitantes valoran para descansar y reducir el ritmo cotidiano.

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Dentro de la oferta de bienestar se destaca Xenote & Spa, ubicado en El Americano, un espacio inspirado en los cenotes mexicanos que propone circuitos de relajación con piscina climatizada, jacuzzi, sauna y áreas especialmente diseñadas para el descanso.

Gastronomía de cercanía y productos locales

La gastronomía también se convirtió en un factor clave a la hora de elegir un destino.

En Monte Hermoso crecen las propuestas vinculadas a productos regionales, pesca local y cocina de cercanía, una tendencia que busca revalorizar ingredientes de origen local y experiencias culinarias más auténticas.

Parte de esta tendencia también se refleja en propuestas como Parador Orillas, el restaurante de El Americano frente al mar, que trabaja con productos de cercanía, pesca local e ingredientes provenientes de huertas y viñedos propios.

Las cenas por pasos, las degustaciones de vinos y las experiencias gastronómicas temáticas aparecen entre las actividades más buscadas durante los fines de semana largos.

Cabalgatas, bosque y actividades al aire libre

Para quienes prefieren combinar descanso con movimiento, la ciudad ofrece alternativas vinculadas al turismo activo.

Las cabalgatas por senderos naturales, los recorridos por bosques, las caminatas y otras actividades recreativas permiten descubrir paisajes diferentes y disfrutar del entorno desde otra perspectiva.

Esta combinación entre relax y aventura se convirtió en uno de los principales atractivos para familias, parejas y grupos de amigos que buscan una experiencia más completa.

Un destino que busca romper con la estacionalidad

La transformación de Monte Hermoso refleja un fenómeno que se repite en distintos puntos del país: la necesidad de generar propuestas turísticas capaces de atraer visitantes durante todo el año.

Con una oferta que suma bienestar, gastronomía, naturaleza y actividades recreativas, el destino busca consolidarse como una opción para quienes desean una pausa de la rutina sin recorrer largas distancias y descubrir una cara diferente de la Costa Atlántica.