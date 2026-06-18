Rochi Igarzábal abrió su corazón en La Sesión, el ciclo conducido por Sofía Calvo, y habló con total sinceridad sobre distintos momentos difíciles de su vida.

La actriz recordó la situación de abuso intrafamiliar que sufrió durante su infancia y los problemas alimenticios que atravesó en la adolescencia, una etapa que, según contó, estuvo marcada por presiones familiares y por las exigencias estéticas que enfrentó mientras trabajaba en Casi Ángeles.

La actriz, que se incorporó a la exitosa ficción juvenil producida por Cris Morena cuando tenía apenas 16, 17 años, reveló cómo determinados comentarios sobre su apariencia física terminaron afectando profundamente su autoestima y su salud.

La dura confesión de Rochi Igarzábal sobre Casi Ángeles: “Me empecé a traumar” (Hispa)

“En grabaciones me decían: ‘Te tenés que poner este shortcito’. Y yo respondía: ‘Pero es dos talles más chico, no me entra’. ‘Te va a tener que cerrar’. Y automáticamente yo decía: ‘Estoy más gorda’”, recordó.

Según explicó, ese tipo de situaciones generaban pensamientos que se instalaban en su cabeza y terminaban condicionando la forma en que se percibía a sí misma.

"Todas esas cosas eran pensamientos que se instalaban en mi cabeza. En ese tiempo estaba Twitter y veía los comentarios de la gente: ‘Mirá el baúl que tiene’. Eran todas cosas sobre el cuerpo. Me empecé a traumar", confesó Rochi.

Rochi señaló que la presión no se limitaba únicamente al vestuario o a los comentarios externos, sino que también se trasladaba a algunas escenas que debía realizar frente a cámara y que le generaban incomodidad.

Rochi Igarzábal en Casi Ángeles (foto web, Telefe)

ROCHI IGARZÁBAL SOBRE CASI ÁNGELES: “HACÍA COSAS QUE NO QUERÍA”

“O grabando un videoclip, cuando te decían: ‘Vamos a ponerles aceite, péguense más, meneá’. Son todas situaciones en las que estás haciendo cosas que no querés”, expresó Rocío Igarzábal.

Con el paso de los años, la actriz logró poner en palabras experiencias que durante mucho tiempo guardó en silencio.

Su testimonio volvió a poner sobre la mesa el debate sobre las exigencias físicas y estéticas que enfrentan numerosos jóvenes en sus hogares y en sus trabajos artísticos.