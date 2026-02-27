En una entrevista con Mshow, Rochi Igarzábal se refirió a la posibilidad de un regreso de Casi Ángeles, el fenómeno juvenil que marcó a toda una generación. La artista, que formó parte del elenco en las últimas temporadas, admitió que el clima de “vuelta nostálgica” se siente fuerte en el ambiente artístico.

Consultada por Gabriela Sobrado sobre si existen posibilidades concretas de una vuelta, la actriz confesó: “Hay charlas, hay cosas que están sucediendo ahí de ganas y estamos tratando de coincidir en algunos aspectos, en fechas y todo. Yo no creo que sea este año, porque el año ya está bastante lleno de proyectos, pero sí en algún futuro, no muy lejano”.

La actriz confirmó que ya se iniciaron conversaciones entre los exintegrantes del elenco: “No está desarrollada, pero está iniciada una conversación. Entonces en eso nos podemos agarrar de decir, bueno, hay una esperanza”, aseguró. Sin embargo, aclaró que todavía falta para que el sueño se concrete: “Hay que ver después que todos los planetas y las agendas se alineen y un montón de cosas sucedan. Pero la intención está, hay algo que se está encendiendo en ese sentido”.

ROCHI IGARZÁBAL Y LOS PLANES PARA LA LUNA DE MIEL CON SU PAREJA

En medio de los rumores de regreso, Rochi Igarzábal también atraviesa un gran momento personal. La actriz, comprometida con Milton Cámara, ya piensa en la luna de miel: “En alguna semanita, en algún huequito tenemos que meter una escapada. Aparte con lo que nos gusta viajar a nosotros. Nos conocimos viajando, nos gusta recorrer, agarrar la mochila y caminar. Es parte de nuestra esencia”, contó.

Sobre el destino que eligirían con su pareja, Rochi reveló su preferencia: “A mí me gustaría ir a Brasil, que él no conoce. Hay algo de Brasil que me gusta para la luna de miel, pero todavía estamos analizando las opciones”.

