Rocío “Rochi” Igarzábal abrió las puertas de su intimidad y mostró en redes cómo es la casa en la que vive junto a su hija Lupe, su futuro marido Milton Cámara y sus mascotas, un perro y un gato.

Fiel a su impronta relajada y artística, la actriz dejó ver un hogar amplio, luminoso y lleno de personalidad.

Así es la moderna casa de Rochi Igarzábal: arte, plantas y una renovación con estilo propio

En Instagram, Rochi contó que decidió renovar su living con un cambio clave: reemplazó el sillón y reconfiguró el espacio donde antes estaba el televisor para ganar lugar y sumar más verde.

“Renovando mi espacio y dándome más razones para tener plantitas nuevas”, escribió, dejando en claro que las plantas son protagonistas indiscutidas en su casa.

Así es la moderna casa de Rochi Igarzábal: arte, plantas y una renovación con estilo (Fotos de Instagram)

El living, integrado a la cocina y el comedor, combina comodidad y diseño. Un gran sofá oscuro contrasta con almohadones en tonos cálidos y obras de arte coloridas que cuelgan en las paredes, aportando identidad y un aire creativo.

Los cuadros, de distintos estilos y tamaños, son parte central de la decoración y refuerzan ese clima bohemio y moderno.

Así es la moderna casa de Rochi Igarzábal: arte, plantas y una renovación con estilo

La casa, que se desarrolla en dos plantas, se destaca por su amplitud y la entrada de luz natural, que potencia aún más la presencia de las plantas distribuidas en distintos rincones. Desde estantes hasta el piso, el verde aparece como hilo conductor en cada ambiente.

Así es la moderna casa de Rochi Igarzábal: arte, plantas y una renovación con estilo (Fotos de Instagram)

Así es la moderna casa de Rochi Igarzábal: arte, plantas y una renovación con estilo (Fotos de Instagram)

Así es la moderna casa de Rochi Igarzábal: arte, plantas y una renovación con estilo (Fotos de Instagram)

Así es la moderna casa de Rochi Igarzábal: arte, plantas y una renovación con estilo (Fotos de Instagram)

Así es la moderna casa de Rochi Igarzábal: arte, plantas y una renovación con estilo (Fotos de Instagram)

Entre momentos cotidianos, como descansar en el sillón o compartir con su perro, Rochi deja ver un hogar cálido, funcional y en constante transformación, donde el arte, los colores y la naturaleza conviven en equilibrio.

Así es la moderna casa de Rochi Igarzábal: arte, plantas y una renovación con estilo (Fotos de Instagram)