Alejandra Maglietti sorprendió a sus seguidores al mostrar en sus redes sociales lo grande que está su pequeño bebé. A través de una tierna publicación, compartió su profunda emoción por el presente familiar que atraviesa y se mostró más que lista para encarar los próximos desafíos junto al pequeño.

En la fotografía compartida en su cuenta oficial de Instagram, se puede ver a la abogada luciendo la camiseta albiceleste con una sonrisa radiante. A su lado, el pequeño se robó todas las miradas con un look ideal para la ocasión, vistiendo la indumentaria oficial y un gorrito de la Asociación del Fútbol Argentino que desató una ola de comentarios llenos de amor y ternura.

EL LOOK MUNDIALISTA DE MANUEL, EL HIJO DE ALE MAGLIETTI

La publicación no tardó en cosechar miles de “Me gusta” y cientos de dedicatorias por parte de sus fieles fanáticos y amigos del medio. Entre los comentarios más destacados, Giuliana Maglietti expresó conmovida: “Lo más tierno que vas a ver este mundial”.

Alejandra Maglietti y Manuel palpitan el debut de la Selección. Fuente: Instagram @alemaglietti Por: Instagram alemaglietti

Los seguidores de la panelista también hicieron hincapié en la simpática sonrisa del niño, destacando sus primeros dientitos que asomaban en la tierna postal familiar.

“¡Este equipo está listo para alentar a la selección! Vamos Argentina. Ya ansiosa de vivir con Manu su primer mundial”, escribió la famosa en el epígrafe de la foto que rápidamente se volvió viral.

Ale Maglietti y su pequeño hijo Manu disfrutan juntos del primer mundial Por: Instagram | alemaglietti

Con la mira puesta en el Mundial 2026, la mediática dejó en claro que la pasión por la Scaloneta se hereda desde la cuna y que el pequeño Manuel ya se convirtió en el hincha número uno más tierno de toda la hinchada nacional.