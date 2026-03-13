Alejandra Maglietti dio a luz a Manu, su primer hijo, el pasado 11 de agosto y día a día muestra su evolución.

En sus publicaciones, la abogada, panelista y modelo celebró los siete meses de vida de su pequeño.

Alejandra Maglietti festejó los siete meses de Manu, su hijo: las fotos | Créditos: Instagram @alemaglietti

Esta vez, Alejandra Maglietti publicó contenido alusivo al festejo: “Hoy este bombón cumple 7 meses. ¡Cómo te amo, bebé! Sos mucho más de lo que pude soñar”.

Alejandra Maglietti festejó los siete meses de Manu, su hijo: las fotos | Créditos: Instagram @alemaglietti

LA DIVERSIÓN DE ALEJANDRA MAGLIETTI CON SU HIJO MANU

La abogada compartió en los últimos días una foto para contar cuál es la actividad que la tiene “desaparecida” y que le encanta a su hijo: natación.

Alejandra Maglietti festejó los siete meses de Manu, su hijo: las fotos | Créditos: Instagram @alemaglietti

“Estuve desaparecida porque el tiempito que tuve lo disfruté con Manu haciendo actividades juntos”, escribió y mostró cómo se divirtieron dentro de la pileta.