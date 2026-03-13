Alejandra Maglietti dio a luz a Manu, su primer hijo, el pasado 11 de agosto y día a día muestra su evolución.
En sus publicaciones, la abogada, panelista y modelo celebró los siete meses de vida de su pequeño.
Esta vez, Alejandra Maglietti publicó contenido alusivo al festejo: “Hoy este bombón cumple 7 meses. ¡Cómo te amo, bebé! Sos mucho más de lo que pude soñar”.
LA DIVERSIÓN DE ALEJANDRA MAGLIETTI CON SU HIJO MANU
La abogada compartió en los últimos días una foto para contar cuál es la actividad que la tiene “desaparecida” y que le encanta a su hijo: natación.
“Estuve desaparecida porque el tiempito que tuve lo disfruté con Manu haciendo actividades juntos”, escribió y mostró cómo se divirtieron dentro de la pileta.