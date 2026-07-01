La felicidad llegó para Juli Puente. La creadora de contenido compartió una de las noticias más importantes de su vida al anunciar el nacimiento de Serena, su primera hija, a través de un emotivo video del parto que rápidamente conmovió a sus seguidores.

Con imágenes del momento en que la pequeña llegó al mundo, la influencer presentó oficialmente a la bebé y expresó la enorme emoción que vive junto a su pareja.

"Bienvenida amor de nuestras vidas. No tenemos palabras para describir lo que sentimos en este momento. Nuestro 50/50, Serena Miguelena“, escribió junto a la publicación.

Además, reveló que Serena nació el 30 de junio de 2026, con un peso de 2,600 kilos, y dejó una divertida reflexión sobre cómo fue el nacimiento.

Foto: Juli Puente

"Pesó 2.600 kg y por supuesto que nació cuando y cómo ella quiso. Nos dio un lindo shot de adrenalina“, contó, dejando entrever que el parto tuvo momentos de intensidad.

El emotivo agradecimiento de Juli Puente tras el nacimiento de Serena

En el mismo posteo, Juli aprovechó para agradecer al equipo médico que la acompañó durante el parto y adelantó que más adelante contará todos los detalles de lo ocurrido.

“No sé cómo hubiera hecho sin este equipo (ya les voy a contar todo lo que pasó). Mi obstetra mágica y la partera más madraza del mundo: gracias por darnos tanta paz en este momento”, expresó.

Video: Instagram

La influencer cerró el mensaje con una frase que refleja el enorme momento personal que atraviesa: "¡Estamos más felices que nunca en nuestra vida!"

Como era de esperarse, la publicación se llenó de miles de “me gusta”, mensajes de felicitación y muestras de cariño por parte de seguidores, colegas e influencers, que celebraron la llegada de Serena y acompañaron a la familia en este comienzo de una nueva etapa.