El relanzamiento que Wanda Nara hizo de su línea de cosméticos, luego de sumar a Ekaterina Ojeda como imagen de su marca, fue el disparador para que Moria Casán comparta una experiencia de uso del maquillaje.

“Ya la primera que la contrató es Wanda para los cosméticos...”, pasó en limpio la conductora de La Mañana con Moria con suspicacia, aludiendo implícitamente a la coincidencia de que la rubia habría coqueteado con Icardi en un boliche, donde además habría desencadenado una agresión de la China por celos.

“¿No es que no tiene más los cosméticos? Dicen que se humedecieron...“, deslizó Moria con picardía.

Ekaterina Ojeda, la mujer que habría coqueteado con Mauro Icardi y desatado la furia de China Suárez, ahora trabaja con Wanda Nara. (Foto: @ekaojed.a)

Ahí, María Fernanda Callejón indagó picante: “Pero qué, ¿no son buenos?”.

“Parece que no son buenos...”, remató Moria Casán lapidaria entre risas irónicas.

El contraste entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Por otra parte, Moria destacó el perfil bajo de Mauro Icardi y Wanda Nara: “Fijate que están acá y es como si no estuvieran”.

“No mueven prensa, no mueven nada”, los diferenció de Wanda Nara.