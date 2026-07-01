El martes 30 de junio se vivió una de las noches más emotivas de Gran Hermano Generación Dorada con una nueva edición del clásico Congelados, que permitió el ingreso de familiares a la casa más famosa del país.

Primero entró Santino, el hijo de Yanina Zilli, quien emocionó a todos con un profundo mensaje de amor dedicado a su mamá.

Foto: Captura (Telefe)

Minutos después fue el turno de Roxana, la madre de Juanicar, que sorprendió a los participantes con un sentido discurso dirigido al actor.

Foto: Captura (Telefe)

Sin embargo, la emoción duró poco. Varios jugadores incumplieron una de las reglas fundamentales del desafío: permanecer completamente inmóviles y en silencio durante el ingreso de los visitantes.

Ante esta situación, Gran Hermano decidió intervenir y reunió a todos los participantes para comunicarles una dura determinación.

Gran Hermano anunció una fuerte sanción

Con un tono serio, el Big comenzó diciendo: “Yo creo haber sido claro con respecto al protocolo que rige en los Congelados. Ustedes saben bien que tienen prohibido moverse o hablar”.

Luego explicó por qué tomó la decisión: “Entiendo que hay emociones que son difíciles de contener, pero esa es la consigna. Así son las reglas y esas reglas no fueron cumplidas”.

Finalmente, el dueño de la casa confirmó la medida que afectará a todos los jugadores: “Por lo tanto, me veo obligado a aplicarles una sanción: esta semana jugarán por el 50% del presupuesto."

La decisión generó malestar entre varios participantes, especialmente entre quienes sí respetaron las reglas del desafío y terminaron recibiendo la misma penalización que el resto.