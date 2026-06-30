La emoción volvió a apoderarse de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada con una nueva edición de Congelados, el segmento en el que los participantes reciben visitas sorpresa de sus seres queridos.

En esta oportunidad, la protagonista fue Yanina Zilli, quien recibió la inesperada visita de Santino, su hijo, que ingresó por la puerta giratoria para dedicarle un conmovedor mensaje y llenarla de besos.

Con Yanina completamente inmóvil, respetando las reglas del desafío, Santino aprovechó cada segundo para transmitirle tranquilidad y orgullo: “Estamos orgullosos de vos y felices de lo que estás haciendo. Largá todo lo que tengas que largar y no digas nada. Esto pasa como para todos, son momentos así que hacé lo que sientas y disfrutá de esto, que es una etapa”, le dijo.

Foto: Captura (Telefe)

Además, buscó llevarle calma al contarle que toda la familia se encuentra bien y también tuvo un gesto con los compañeros de la exvedette: “Toda la familia está bien”, le aseguró, antes de agradecerles especialmente a los jugadores que la acompañan dentro de la casa por “cuidarla”.

En medio de tanta emoción, Santino también encontró espacio para el humor y sorprendió a todos con una broma dirigida a su mamá: “Después de separarse unos meses adoptó a otro hijo”, lanzó entre risas, en clara referencia a Franco Zunino, uno de los participantes con quien Yanina forjó un fuerte vínculo dentro del reality.

Foto: Captura (Telefe)

Antes de despedirse, el joven volvió a emocionarla con una declaración de amor: “Díganle a mi mamá que está linda. Mucha fuerza para todos, más para vos, má. Te amo con mi vida y seguí jugando, sos la mejor mujer del mundo”, expresó antes de abandonar la casa.

Una vez que la voz de Gran Hermano anunció el final del desafío, Yanina ya no pudo contener la emoción. Entre lágrimas y gritos de felicidad, comenzó a agradecerle a todos por el inolvidable momento que acababa de vivir: “¡Estoy feliz!”, repitió una y otra vez, mientras agradecía tanto a la producción del programa como a Dios por haberle permitido reencontrarse, aunque fuera por unos minutos, con su hijo.

Foto: Captura (Telefe)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

TREMENDO GOLPE EN GRAN HERMANO: YANINA ZILLI SE CAYÓ EN VIVO Y TUVO QUE SER ATENDIDA POR LOS MÉDICOS

Un momento de máxima tensión se vivió en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada cuando Yanina Zilli sufrió un fuerte golpe en vivo y terminó siendo asistida por los médicos del programa, generando preocupación tanto dentro como fuera de la casa.

Todo ocurrió cuando sonó el teléfono dorado, o que despertó que varios participantes corrieran para atenderlo esperando obtener un beneficio. Sin embargo, de un segundo a otro la situación se descontroló y se escucharon gritos desesperados en el interior de la casa.

En plena confusión, los participantes vieron que, despues de que Emanuel Di Gioia atendiera, Yanina estaba en el piso quejándose del dolor y visiblemente afectada por el golpe: “Me siento mal”, atino a decir.

Foto: Captura (Telefe)

Minutos después, el equipo médico ingresó para evaluar el estado de Yanina, que había quedado visiblemente dolorida tras el golpe. El episodio generó un fuerte impacto dentro de la casa y en redes sociales, donde rápidamente comenzó a circular el video del momento exacto del accidente.

Por ahora, se espera un parte oficial sobre su estado de salud, mientras la tensión en Gran Hermano vuelve a quedar en el centro de la escena.

Foto: Captura (Telefe)