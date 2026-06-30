Esta semana se estrena Minions & Monstruos y, como suele ocurrir en estos casos, los famosos pudieron disfrutar en exclusiva de una función junto a sus hijos y nietos, y la cámara de Ciudad Magazine estuvo ahí para verlos.

Minions & Monstruos trae de vuelta a la pantalla a los adorables personajes secundarios de Mi Villano Favorito, ahroa convertidos en protagonistas indiscutibles de su propia aventura. En este caso, la historia se ubica en la década de 1920, con los pequeños villanos produciendo sus propias películas para Hollywood con monstruos invocados con un extraño libro que se rebelan.

En la función de este martes estuvieron entre otros Adabel Guerrero con su hija Lola, Osqui Guzmán con su familia al completo, Mercedes Morán con su nieta, Anita Pauls con su hija Bendi Aissa, Juli Castro, y Gabriela Sari con la pequeña Donna.

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LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE MINIONS & MONSTRUOS

Gabriela Sari (Foto: Movilpress)

Adabel Guerrero (Foto: Movilpress)

Mercedes Morán (Foto: Movilpress)

Osqui Guzmán con su familia (Foto: Movilpress)

Adabel Guerrero con su hija Lola (Foto: Movilpress)

Anita Pauls con su hija Bendi Aissa (Foto: Movilpress)

Mercedes Morán con su nieta (Foto: Movilpress)

Gabriela Sari con la pequeña Donna y amigos (Foto: Movilpress)

Juli Castro y Adabel Guerrero (Foto: Movilpress)

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