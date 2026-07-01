La ola polar continúa haciéndose sentir en gran parte de la Argentina y la Ciudad de Buenos Aires atraviesa una de las semanas más frías del invierno.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este 1 de julio, las bajas temperaturas seguirán durante los próximos días, con mínimas cercanas a los 0 °C.

Según el informe del organismo, el jueves 2 de julio será el día más frío de la semana en la Ciudad de Buenos Aires, con una temperatura mínima de 1 °C y una máxima de 12 °C. Durante la madrugada y la mañana se espera un ambiente muy frío, con cielo parcialmente nublado y baja sensación térmica por el viento.

El pronóstico del SMN para Buenos Aires

El detalle del pronóstico oficial indica:

Miércoles 1 de julio: mínima de 4 °C y máxima de 13 °C.

Jueves 2 de julio: mínima de 1 °C y máxima de 12 °C.

Viernes 3 de julio: mínima de 1 °C y máxima de 11 °C.

Sábado 4 de julio: mínima de 6 °C y máxima de 14 °C.

Domingo 5 de julio: mínima de 9 °C y máxima de 13 °C.

A partir del fin de semana las temperaturas comenzarán a recuperarse lentamente, aunque el ambiente seguirá siendo invernal.

¿Hasta cuándo seguirá la ola polar?

El SMN prevé que las condiciones de frío intenso persistan durante buena parte de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las mañanas continuarán con temperaturas muy bajas y el viento contribuirá a que la sensación térmica sea aún menor.

Si bien no se esperan precipitaciones significativas en los próximos días, el organismo recomienda mantenerse informado a través de los pronósticos oficiales y tomar precauciones ante las bajas temperaturas, especialmente con niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).