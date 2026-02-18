Alejandra Maglietti se quebró al recordar el incendio que devastó la fábrica de su pareja en noviembre pasado. En una entrevista en Desayuno Americano, la abogada relató el momento traumático que vivió su familia y el impacto que la tragedia tuvo tanto en lo personal como en lo laboral.

“Fue una situación tan traumática que en algún punto la tengo como un poco bloqueada”, confesó la modelo, visiblemente conmovida. “Esa noche fue terrible, me acuerdo y me angustio porque yo sé la dedicación y lo que implica llevar adelante una fábrica… verla destruirse ante tus ojos es una situación muy dolorosa”, remarcó.

Alejandra Maglietti habló de su presente familiar tras el incendio de la fábrica de su pareja (Foto: captura de América).

El siniestro ocurrió en noviembre y arrasó con miles de metros cuadrados del depósito de la empresa. Maglietti explicó que, aunque hay una aseguradora que debe responder por las pérdidas, el daño es enorme y no todo se puede recuperar. “Siempre va a haber una pérdida igual porque hay que poner en pie nuevamente un depósito, levantar miles de metros cuadrados que se incendió, levantar todo eso, volver a construirlo”, detalló.

LA ADMIRACIÓN DE ALEJANDRA MAGLIETTI CON SU PAREJA TRAS EL INCENDIO DE LA FÁBRICA

En el ida y vuelta, Alejandra Maglietti contó que su marido tuvo que alquilar un nuevo lugar para poder seguir trabajando y no tener que despedir a nadie: “Ahora está operando la empresa, dentro de todo lo terrible que ocurrió, la planta donde están las máquinas se mantuvo en pie. Por lo tanto, él pudo cumplir con los contratos que tenía”, destacó.

Uno de los puntos que más emocionó a Maglietti fue el esfuerzo del papá de su hijo para mantener los puestos de trabajo: “Gracias a Dios no despidió a nadie, a ninguno. Mantuvo los sueldos de todos. Les pagó hasta esa quincena con el incendio de por medio. Pudo cumplir con todos”, subrayó.

La abogada remarcó la responsabilidad que siente su pareja por las familias que dependen de la empresa. “Me decía: ‘Yo tengo la responsabilidad de tener un montón de familias detrás. No es que esto se incendia y no pasa nada’”, relató.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.