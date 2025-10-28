Este lunes, Beto Casella abrió Bendita presentando el regreso de Ale Maglietti que, emocionada, miraba desde su habitual lugar en el panel a su hijo Manu, que estaba detrás de cámara con la abuela materna.

“Está cumpliendo dos meses y medio Manu”, dijo Ale Maglietti en su regreso a Bendita luego de tres meses fuera del aire debido a su licencia por maternidad. “Estoy re emocionada por volver. Los veíamos todas las noches con Manu, los extrañé”, agregó la modelo.

Ale Maglietti con su hijo Manu (Foto: captura El Nueve)

“La verdad que fue re lindo todo este tiempo juntos, porque nos conocimos también. Nos estamos conociendo todavía”, señaló la panelista, mientras iba a buscar al bebé, que estaba dormido.

ALE MAGLIETTI LLEVÓ A SU HIJO MANU A CONOCER A BETO CASELLA Y A LOS PANELISTAS DE BENDITA

“¿Dicen que se parece a quién?”, quiso saber Beto, y Ale no se anduvo con vueltas: “A los dos”. “No abre los ojitos, pero tiene los ojos bastante parecidos a los míos. Y la parte de acá es muy parecido al papá así que fue una mezcla ideal, te diría”, agregó Maglietti, señalando el mentoncito de Manu.

En medio de todo, Manu abrió los ojos y encantó a todos los panelistas con su ternura mientras su mamá le cuenta cómo se alimenta. “Cada dos horas las dos cosas, mixto. Toma un poquito y un poquito porque, bueno, estamos en eso”, reveló Ale, en referencia al complemento de la leche materna.

Ale Maglietti con su hijo Manu (Foto: captura El Nueve)

Una vez realizada la presentación, Ale cargó a Manu al hombre mientras revelaba que está “haciéndolo de River Plate”. “Hace más de 15 años que estoy acá, y la verdad es que traerlo acá me emocionó porque es todo mucho tiempo. Parece mentira, ¿no?”, reflexionó Ale, mientras evaluaba contarle a su hijo sobre su paso por las Electrostars.

