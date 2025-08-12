Horas previas al nacimiento de su hijo, Alejandra Maglietti subió a Instagram una foto de su enorme vientre maternal, sin anticipar que ese día nacería su niño.
“Creció un poco”, tituló la periodista, panelista y abogada, despidiéndose de su pancita maternal.
ALE MAGLIETTI FUE MAMA
Alejandra Maglietti fue mamá: nació Manuel, fruto de su amor con Juan Manuel.
Hace algunas semanas, la panelista se despidió de Bendita para dedicarse de lleno a la cuenta regresiva más esperada de su vida: la llegada de su primer hijo.
El 11 de agosto, Ale dio a luz a un bebé sanito que pesó 4.200 kilogramos y Beto Casella comunicó la noticia: “Un anuncio que nos encanta, la noticia del año para nosotros: ha nacido Manuel. El hijo de Maglietti y su pareja”.
“Pesó cuatro kilos doscientos gramos. Ahora entendemos la panzota de ella. Salió todo bien, fue una cesárea programada”, agregó el conductor de Bendita.
