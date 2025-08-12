Hace algunas semanas Alejandra Maglietti se despidió de Bendita con el fin de esperar con total tranquilidad el momento de convertirse en mamá de Manuel, su primer hijo, que llegó este lunes al mundo sanito y con un peso de 4.200 kilogramos.

Pasadas las 21, Beto Casella interrumpió una intensa discusión de los panelistas de Bendita para contar la buena noticia. “Un anuncio que nos encanta, la noticia del año para nosotros: ha nacido Manuel. El hijo de Maglietti y su pareja”, reveló.

Alejandra Maglietti en la mesa de Mirtha Legrand (Foto: captura de Instagram/@alemaglietti).

Ante la alegría generalizada, Beto comenzó a brindar más detalles sobre el parto de Alejandra, mientras la producción ponía al aire la primera foto de Manuel. “Pesó cuatro kilos doscientos gramos. Ahora entendemos la panzota de ella. Salió todo bien, fue una cesárea programada”

NACIÓ MANUEL EL PRIMER HIJO DE ALEJANDRA MAGLIETTI Y YA SE CONOCIÓ LA PRIMERA FOTO DEL BEBÉ

“Estuvimos toda la familia de Bendita acompañando a Ale como corresponde, haciéndole saber que lo que hiciera falta estamos pendiente. La iremos a ver sin invadirla”, contó Beto mientras los panelistas hacían gestos de ternura ante la foto de Manuel.

La primera foto de Manuel, el hijo de Alejandra Maglietti (Foto: captura El Nueve)

“Se hizo esperar. Bienvenido al mundo. Llegó sanito, con la mamá bien de salud y de ánimo“, agregó el conductor sobre este esperado evento en la vida de Alejandra, que a principios de este año contó en Bendita cómo se enteró de su embarazo casi de casualidad y sin buscarlo.

El 22 de julio se llevó a cabo el babyshower de Manuel en el que la abogada y panelista celebró junto a sus amigas y abrió regalos para el bebé, y además anunció quién es ahora la madrina de su hijo: su hermana Giuliana Maglietti.

