Alejandra Maglietti atraviesa su primer embarazo con una combinación de sensaciones inigualables para ella, y ya en el sexto mes de gestación, la periodista y abogada comenzó a compartir públicamente algunos aspectos de su día a día.

Mientras espera a su primer hijo, Manuel, fruto de su relación con Juan Manuel. En este proceso, Maglietti habló con con el programa Arriba bebé (Pop 101.5), donde reveló una de las dificultades más frecuentes durante el embarazo: el descanso.

“No podés dormir. ¿Qué querés que te diga? Me duele la costilla, la espalda...”, expresó entre risas, reflejando con humor y franqueza lo que muchas embarazadas viven. Lejos de quedarse con la queja, decidió buscar alternativas y las contó al aire.

Alejandra Maglietti (Foto: captura El Nueve)

ALEJANDRA MAGLIETTI CONTÓ CÓMO ENFRENTA EL INSOMNIO EN SU SEXTO MES DE EMBARAZO

“Después de buscar un montón por internet y de fijarme en TikTok, Instagram y Google, encontré una almohada especial que como que te envuelve y sujeta bien la panza y la espalda. Pero hay que acomodarse bien, es un quilombo”, contó Alejandra, fiel a su estilo.

La periodista comentó que esta almohada especial le trajo algo de alivio, aunque dormir sigue siendo una tarea compleja, por lo que también apeló a su ingenio.

Alejandra Maglietti (Foto: Instagram @alemaglietti)

“Ayer me dolía tanto que me metí una toalla enroscada en la espalda para que me quede la cintura derecha, porque si no es imposible”, explicó la panelista de Bendita, revelando un tip que puede ayudar a otras mujeres embarazadas que sufren el mismo problema.

