Jonás Gutiérrez, exjugador de la Selección Argentina y recordado por su participación en el Mundial 2010, ha vuelto a ser el centro de atención, pero esta vez por un motivo muy diferente: un video en el que se lo ve tocando la guitarra en la calle.

La grabación comenzó a circular rápidamente en las redes sociales, y no pasó mucho tiempo hasta que llegó a manos de su exnovia, la periodista Alejandra Maglietti, panelista de Bendita.

EL VIDEO DE JONÁS GUTIÉRREZ TOCANDO LA GUITARRA EN LA CALLE

Este miércoles, el programa de El Nueve presentó un segmento sobre el actual presente de Gutiérrez, conocido como “El Galgo”.

El clip que mostraba al exfutbolista tocando la guitarra fue compartido en las redes sociales por él mismo, y se grabó en Newcastle, Inglaterra, ciudad donde Jonás vivió algunos de los momentos más significativos de su carrera futbolística.

En el video, Gutiérrez interpreta “En la orilla de mi cama”, una canción de la banda argentina La Contra.

La reacción del público no se hizo esperar y el video se viralizó rápidamente, generando una ola de comentarios en redes sociales.

Alejandra Maglietti se separó de Jonás Gutiérrez en 2019 (Foto: Movilpress)

QUÉ DIJO ALEJANDRA MAGLIETTI AL VER A SU EX JONÁS GUTIÉRREZ TOCAR LA GUITARRA EN LA CALLE

La noticia de que su exnovio ahora se dedicaba a la música callejera sorprendió a Alejandra Maglietti, quien se mostró visiblemente impactada durante la emisión del programa.

“Estuvo vinculado afectivamente con alguien de este programa, y ahora toca la guitarra en la calle”, dijo Beto Casella, conductor de Bendita, antes de mostrar el video.

Mientras el clip se reproducía, se podía ver a Maglietti abanicándose con una hoja de papel y sonriendo.

Sin embargo, su reacción fue más allá cuando, entre risas, comentó sin filtros: “No lo conozco”, mientras se reía de la situación.

El ambiente distendido del programa permitió que se sumaran más fragmentos del video, generando más risas entre los panelistas y dejando en evidencia la incomodidad de Maglietti.

La conductora Edith Hermida aprovechó la ocasión para hacer un comentario jocoso, diciendo: “A la que te jedi le agarró calor”, mientras Maglietti seguía abanicándose.

CÓMO FUE LA RELACIÓN DE ALEJANDRA MAGLIETTI Y JONÁS GUTIÉRREZ

El vínculo entre Maglietti y Gutiérrez fue una de las relaciones más comentadas en los medios durante su tiempo juntos.

Estuvieron en pareja durante cinco años, y en más de una ocasión se habló de un posible casamiento.

Sin embargo, en 2019, decidieron separarse, aunque las razones de la ruptura no fueron del todo claras hasta que el propio exfutbolista lo explicó en una entrevista en 2022.

“Fue una gran mujer que estuvo a mi lado en un momento muy difícil, pero las cosas no terminaron de la mejor manera, se terminó el amor”, dijo Gutiérrez en El Show de Ulises Jaitt por Radio XLFM.

También explicó que no llegaron a casarse debido a que, aunque ambos lo deseaban en algún momento, no coincidieron en el tiempo para dar el paso definitivo: “Si no llegamos a casarnos y formar una familia es porque uno en ese momento quería y el otro no”, aclaró.

EL GIRO INESPERADO EN LA VIDA DE JONÁS GUTIÉRREZ

El exfutbolista, quien jugó en clubes como el Newcastle United y la Selección Argentina, parece haber dado un giro a su vida tras dejar el fútbol profesional.

A pesar de la fama y el reconocimiento mundial por su paso por el Mundial 2010, Gutiérrez ahora se muestra en una faceta más relajada, tocando la guitarra en la calle y compartiendo su música con el público.

Este cambio de rumbo ha generado reacciones mixtas, pero sin duda ha puesto al exdeportista nuevamente en el centro de la atención mediática.