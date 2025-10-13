A dos meses de dar a luz a Manu, Alejandra Maglietti derritió las redes sociales con una foto de su bebé vestido de gala para ir a un cumpleaños de 15.

“Hola, yo sé que dije que no iba a ser una intensa, pero bueno”, tituló la panelista de Bendita en la imagen de su hijo, con un look súper canchero y elegante.

Ternura total: Alejandra Maglietti vistió a su hijo de 2 meses de gala (Foto: Instagram)

Descripción del look de gala de Manuel, el bebé de Alejandra Maglietti:

El bebé, sentado en su sillita de seguridad (huevito), luce un conjunto de fiesta en tonos grises y azul marino, simulando un traje formal:

Camisa: lleva una camisa de manga larga de color gris perla o celeste muy claro, con botones en el frente.

Pantalón: viste un pantalón formal de color azul marino o negro, con cintura elastizada para la comodidad del bebé.

Moño (Corbatín): el accesorio estrella es un moño de seda de color azul marino oscuro , que le da el toque de gala.

Tiradores: utiliza unos tiradores (o suspensorios ) de color azul marino , abrochados al pantalón, que refuerzan el estilo de vestimenta formal y clásica.

Calzado: completa el look con unas zapatillas o botitas deportivas blancas con cordones, agregando un toque moderno e informal al conjunto de gala.

