A dos meses de dar a luz a Manu, Alejandra Maglietti derritió las redes sociales con una foto de su bebé vestido de gala para ir a un cumpleaños de 15.
“Hola, yo sé que dije que no iba a ser una intensa, pero bueno”, tituló la panelista de Bendita en la imagen de su hijo, con un look súper canchero y elegante.
Descripción del look de gala de Manuel, el bebé de Alejandra Maglietti:
El bebé, sentado en su sillita de seguridad (huevito), luce un conjunto de fiesta en tonos grises y azul marino, simulando un traje formal:
- Camisa: lleva una camisa de manga larga de color gris perla o celeste muy claro, con botones en el frente.
- Pantalón: viste un pantalón formal de color azul marino o negro, con cintura elastizada para la comodidad del bebé.
- Moño (Corbatín): el accesorio estrella es un moño de seda de color azul marino oscuro, que le da el toque de gala.
- Tiradores: utiliza unos tiradores (o suspensorios) de color azul marino, abrochados al pantalón, que refuerzan el estilo de vestimenta formal y clásica.
- Calzado: completa el look con unas zapatillas o botitas deportivas blancas con cordones, agregando un toque moderno e informal al conjunto de gala.
