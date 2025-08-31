Alejandra Maglietti sorprendió a sus seguidores este domingo al publicar las primeras fotos de su bebé Manuel en su cuenta de Instagram. La modelo y abogada eligió una imagen cargada de ternura para presentar oficialmente a su hijo y, en cuestión de minutos, la publicación se llenó de corazones y mensajes de felicitación.

El bebé de Ale nació el 12 de agosto, y fue anunciado con bombos y platillos por Beto Casella durante la emisión de Bendita, con una primera imagen de Manuel que generó ternura entre los panelistas.

En las fotos, se puede ver a Maglietti junto a su bebé en las primeras horas de vida hasta su llegada al hogar que comparte la panelista de Bendita con su pareja, Juan Manuel. “Les quiero presentar a Manu”, adelantó Ale en su posteo.

Alejandra Maglietti y su bebé Manuel (Foto: Instagram @alemaglietti)

ALE MAGLIETTI PRESENTÓ A SU HIJO MANUEL CON UNA GALERÍA DE FOTOS

“Mañana se cumplen 3 semanas desde que llegó a nuestras vidas y todavía siento que estoy soñando. Estos días fueron de adaptación, de conocernos, de abrazar una ola de amor y de emociones que jamás había sentido”, explicó Ale.

Alejandra Maglietti y su bebé Manuel (Foto: Instagram @alemaglietti)

“Por eso me tomé un tiempo fuera de las redes y de todo lo que me rodea: necesitaba estar al 100% para él y nada más. Y qué decirles… es lo más lindo que viví en mi vida. Con su papá estamos todavía hipnotizados, mirándolo sin parar, descubriendo cada gesto y cada sonrisa”, agregó.

“Gracias de corazón por todos los mensajes llenos de amor y cariño, y también a quienes nos acompañaron en este proceso tan especial. Me siento profundamente agradecida y feliz”, cerró la modelo, abogada y panelista, que también hizo mención a la conocida clínica de Palermo en la que nació el bebé.

Alejandra Maglietti y su bebé Manuel (Foto: Instagram @alemaglietti)

