Alejandra Maglietti atraviesa horas de profunda angustia tras la explosión e incendio ocurridos en el Polígono Industrial de Carlos Spegazzini, en Ezeiza, que dejó al menos 25 heridos y daños irreparables para numerosas empresas. La modelo se mostró visiblemente afectada al relatar cómo impactó la tragedia en su vida personal y en la de su pareja, uno de los empresarios damnificados por el siniestro.

“Estoy en un momento difícil. Mi pareja es uno de los afectados con lo que pasó en Ezeiza, con lo de la explosión. Perdón, estoy todavía como muy afectada por todo lo que pasó. Vengo de una noche sin dormir, con mucha angustia por todo lo que se está viviendo”, expresó la panelista en LN+.

La angustia de Alejandra Maglietti (Video: LN+)

Al borde del llanto, la panelista recordó el impacto que le generó ver el fuego consumir el polo industrial. “Fue terrible y todavía estoy recuperándome de estos momentos porque fue el trabajo de toda una vida que se perdió. Mi pareja es uno de los afectados, Plásticos Lago, no es donde se produjo la explosión”, explicó, detallando la magnitud del daño.

Leé más:

El regreso de Ale Maglietti a Bendita: emoción, ternura y un bebé que enamoró a todos

ALE MAGLIETTI SE MOSTRÓ MUY ANGUSTIADA TRAS LA EXPLOSIÓN E INCENDIO DE UN PARQUE INDUSTRIAL DE EZEIZA

Maglietti también describió el escenario devastador que enfrentan los trabajadores de la zona. “Son como 13 o 14 empresas que están afectadas. Son 3000 puestos de trabajo porque es una explosión que se llevó puesta prácticamente todo un polo industrial”, lamentó, evidenciando el alcance humano y económico del desastre.

Además, la modelo destacó el accionar de quienes trabajaron sin descanso en el lugar. “Y realmente, quiero destacar el trabajo de los bomberos que estuvieron toda la noche trabajando, del municipio que también estuvieron a disposición”, expresó con gratitud por la asistencia brindada.

Por último, Maglietti apeló a la necesidad de apoyo institucional para poder reconstruir lo perdido. “Ojalá que desde el municipio ayuden a que esto pueda salir adelante… porque realmente estamos frente a una catástrofe, algo sin precedentes”, cerró.

Leé más:

Alejandra Maglietti sobre su futuro en Bendita tras el inminente pase de Beto Casella a América

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.