Alejandra Maglietti enterneció a sus seguidores al presumir a su abuela de 98 años con un divertido video que compartió en sus redes sociales.

La panelista y abogada filmó a la señora usando por primera vez un andador y no pudo evitar hacerle pícaras humoradas al ver con qué seguridad y rapidez se desplazaba.

La abuela de 98 años de Alejandra Maglietti es Schumacher: video viral

Alejandra Maglietti mostró a su abuela de 98 años y sorprendió a todos

“POV: mi abuela de 98 años camina más rápido que vos”, escribió Maglietti sobre el material que publicó en sus Instagram Stories.

En las imágenes se la escucha decirle, en pleno trayecto: “Eso se supone que es para que vayas lento. Sos Schumacher. Caminá despacito”.

Con humor y orgullo, Ale cerró el video celebrando el gran estado de su abuela: “No la podemos seguir”.

