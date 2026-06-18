La directora Tamae Garateguy, una de las voces más originales y provocadoras del cine argentino contemporáneo, tendrá su primera retrospectiva en la Ciudad de Buenos Aires.

El ciclo se realizará con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural Borges e incluirá proyecciones de algunas de las películas más destacadas de su filmografía, además de encuentros con la realizadora y los elencos.

La propuesta se desarrollará durante tres jornadas y permitirá recorrer una obra que atraviesa géneros como el thriller psicológico, el terror, el policial, el western y el cine erótico, consolidando a Garateguy como una referente del cine de género latinoamericano.

Foto: prensa

Cómo será la retrospectiva de Tamae Garateguy en el Centro Cultural Borges

El ciclo se llevará a cabo en el Centro Cultural Borges, ubicado en Viamonte 525, y ofrecerá seis funciones especiales que repasarán distintas etapas de la carrera de la directora.

Cada proyección contará con la presencia de Tamae Garateguy y parte de los elencos, brindando al público la posibilidad de conocer detalles sobre los procesos creativos detrás de cada película.

Con más de una década de trayectoria y trece largometrajes estrenados entre trabajos propios y codirecciones, la cineasta construyó una obra singular que ha sido reconocida en festivales internacionales como Toronto, Sitges, SXSW, Fantastic Fest y el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

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Qué películas se podrán ver

La retrospectiva incluirá algunos de los títulos más representativos de la directora:

Pompeya

La película que marcó su debut en solitario y fue distinguida como Mejor Película Argentina en el Festival de Mar del Plata 2010. Se trata de un thriller criminal ambientado en una versión imaginaria del barrio porteño de Pompeya.

Mujer Lobo

Uno de los títulos de culto del cine fantástico argentino, centrado en una asesina serial que seduce hombres en los subtes de Buenos Aires antes de asesinarlos.

50 Chuseok

El documental protagonizado por el actor Chang Sung Kim que explora la identidad de la comunidad coreana en Argentina a través de un viaje íntimo y emotivo.

Hasta que me desates

Un thriller erótico que combina obsesión, deseo y autodestrucción en una historia que lleva a sus protagonistas a los límites de la cordura.

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Las Furias

Una propuesta que mezcla western, drama romántico y venganza, ambientada en una comunidad huarpe.

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Auxilio

La película de terror sobrenatural ambientada en un convento durante la década de 1930, considerada una de las producciones más ambiciosas de la realizadora.

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Las fechas de las funciones

Miércoles 4 de junio

Pompeya – 17 hs.

Mujer Lobo – 19 hs.

Miércoles 18 de junio

50 Chuseok – 17 hs.

Hasta que me desates – 19 hs.

Miércoles 25 de junio

Las Furias – 17 hs.

Auxilio – 19 hs.

Una de las directoras más importantes del cine de género argentino

A lo largo de su carrera, Tamae Garateguy desarrolló una filmografía que desafía las etiquetas tradicionales y explora personajes atravesados por la obsesión, la violencia, el deseo y los límites de la realidad.

Entre sus trabajos más reconocidos también se encuentran El Amarre, producción filmada en México que obtuvo el Premio PRODU a Mejor Película para Plataforma, y 10 Palomas, policial estrenado internacionalmente en plataformas de streaming.

La retrospectiva se presenta como una oportunidad única para descubrir o revisitar la obra de una de las cineastas más inquietas y personales del panorama audiovisual argentino actual.