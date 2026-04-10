Su nombre empezó a circular con fuerza en Hollywood hace algunos años, pero hoy atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Camila Morrone se convirtió en tendencia global tras protagonizar el nuevo éxito de Netflix: “Algo terrible está a punto de suceder”.

Aunque nació en Los Ángeles, la actriz mantiene un vínculo muy fuerte con la Argentina y, especialmente, con Mendoza, tierra natal de su padre.

La actriz Camila Morrone es hija de Máximo Morrone, un reconocido modelo mendocino que alcanzó fama internacional durante los años 90 tras trabajar con marcas icónicas del mundo fashion.

Quién es Camila Morrone: fue pareja de Leonardo DiCaprio y ahora brilla en Netflix | Créditos: Instagram @camilamorrone

Su carrera despegó luego de instalarse en Estados Unidos, donde participó en campañas para firmas de lujo y compartió proyectos con algunas de las figuras más influyentes del modelaje mundial.

Quién es Camila Morrone: fue pareja de Leonardo DiCaprio y ahora brilla en Netflix | Créditos: Instagram @camilamorrone

A pesar de haber crecido en California, la modelo siempre reivindicó su identidad argentina. En distintas entrevistas aseguró sentirse “100% argentina”, ya que toda su familia y gran parte de su historia personal están ligadas al país.

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QUIÉN ES CAMILA MORRONE

El contacto de Morrone con el mundo del espectáculo comenzó desde muy chica. Su madre, la actriz Lucila Polak, mantuvo durante años una relación sentimental con Al Pacino, quien fue una figura muy cercana en su crecimiento y terminó convirtiéndose en un referente artístico para la joven.

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Ese entorno creativo despertó tempranamente su interés por la actuación. Con el paso del tiempo, Camila fue construyendo su propio camino en cine y televisión, alejándose del rótulo de “hija de” o “protegida de”, para consolidarse por mérito propio frente a cámara.

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Su popularidad creció aún más cuando inició una relación con Leonardo DiCaprio. El noviazgo, que se extendió durante casi cinco años, fue seguido de cerca por la prensa internacional.

El estreno de Something Very Bad Is Going To Happen marca un punto de inflexión en su trayectoria. La serie de terror psicológico recibió gran repercusión entre los usuarios de la plataforma y colocó a Morrone en el radar de productores y directores de primer nivel.