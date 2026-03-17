Los Premios Oscar siempre han sido un escenario donde el humor ocupa un lugar central. Desde sus primeras ediciones, los anfitriones aprovecharon el monólogo inicial para ironizar sobre la industria del cine y sobre las propias estrellas presentes en la sala.

En la gala de este domingo, el encargado de ese momento fue Conan O’Brien, que eligió apuntar su humor hacia los cambios que atraviesa Hollywood. El conductor bromeó con que tal vez sería “el último presentador humano” de la ceremonia y lanzó pullas contra las grandes compañías tecnológicas. Entre risas, se burló del CEO de Netflix, Ted Sarandos, diciendo que quizá era “su primera vez en un cine”.

Conan O'Brien y Liza Powel (REUTERS-Daniel Cole)

El momento más comentado llegó con una parodia sobre el temido avance del formato vertical. En pantalla se mostró un falso anuncio que reeditaba escenas de clásicos del cinepara adaptarlas al formato de celular. Incluso apareció una versión simplificada de Casablanca, construida sobre la idea de que el público moderno mira películas mientras se distrae con el teléfono. La sátira fue celebrada en la sala y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la ceremonia.

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EL NUEVO MEME DE LEONARDO DICAPRIO LE SIRVIÓ PARA PALIAR HABER PERDIDO OTRA ESTATUILLA

Pero no fue el único instante viral de la noche. Aunque Leonardo DiCaprio no se llevó ninguna estatuilla, su nombre terminó dominando las redes sociales por un gesto inesperado durante el monólogo de O’Brien. El conductor lo incluyó en una broma sobre Hollywood y la cultura de internet.

Las cámaras enfocaron al actor y en la pantalla apareció un mensaje humorístico que imitaba el formato de un meme. La reacción de DiCaprio —una mezcla de sorpresa y sonrisa tímida— provocó risas entre los asistentes y quedó registrada por millones de espectadores que seguían la transmisión.

Foto: captura TNT

En cuestión de minutos, capturas del momento comenzaron a circular en X, Instagram y TikTok, acompañadas por frases sobre situaciones incómodas o inesperadas. Así, el actor volvió a convertirse en protagonista involuntario de un fenómeno viral, confirmando que, además de las estatuillas, los Premios Oscar también siguen generando momentos memorables en internet.

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