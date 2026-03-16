La alfombra roja de los Oscars 2026 volvió a generar conversación en todo el mundo, pero en Argentina tuvo un análisis particular: Moria Casán, junto a los diseñadores Fabián Medina Flores y Claudio Cosano, repasaron los looks más comentados en La mañana con Moria y no se guardaron nada.

Entre elogios, críticas y observaciones de moda, el panel desmenuzó los estilismos de varias de las estrellas que desfilaron por la gala más importante de Hollywood.

Emma Stone: un vestido de lujo que no convenció

Uno de los primeros looks que analizaron fue el de Emma Stone, quien asistió a la ceremonia con un vestido de Louis Vuitton.

Según comentaron en el programa, la pieza tenía un trabajo artesanal impresionante y estaba completamente bordada con mini canutillos. Incluso se habló de miles de horas de confección.

Emma Stone llega a los Oscar el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Por: Jordan Strauss/Invision/AP

Sin embargo, Medina Flores y Cosano coincidieron en que el resultado no generó impacto. “Es un vestido con muchísimo trabajo, pero no luce”, señalaron. Para ellos, el problema estuvo en la falta de dramatismo y en la elección del color, que no favorecía el tono de piel de la actriz.

Además, remarcaron que ni el maquillaje ni el peinado ayudaron a potenciar el look, lo que terminó generando una imagen más “lavada” de lo esperado.

Nicole Kidman, un clásico elegante

En contraste, Nicole Kidman recibió elogios por su presencia en la alfombra roja.

La actriz apareció con un vestido de Chanel que, según destacaron, combinaba elegancia y sofisticación. También llamó la atención su impactante melena.

Durante el análisis, Medina Flores recordó la estética de la diseñadora L’Wren Scott, famosa por generar peinados con un efecto ligeramente despeinado que evocaban sensualidad y naturalidad.

Para el panel, Kidman mantiene una imagen impecable que la posiciona entre las grandes referentes de glamour en las alfombras rojas.

Nicole Kidman (REUTERS/Caroline Brehman)

Demi Moore y su “resurrección” fashionista

Otro de los momentos destacados del debate fue el look de Demi Moore, quien apareció con un vestido negro que generó confusión sobre su autoría.

Muchos creyeron que se trataba de Schiaparelli, pero en realidad el diseño era de Gucci.

Según explicaron en el programa, el vestido funcionaba como un homenaje a los diseños icónicos de la época de Tom Ford en la casa italiana.

Para Medina Flores, el estilismo de Moore fue uno de los más logrados de la noche. “Tenía presencia, tenía dramatismo. Para mí era un vestido de Oscar”, opinó el especialista.

Incluso destacaron el contraste entre Moore y Kidman, a quienes compararon con el “cisne negro y el cisne blanco” de la gala.

Demi Moore llega a la 32.ª edición de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla el domingo 1 de marzo de 2026, en el Auditorio Shrine y Expo Hall de Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP) Por: Richard Shotwell/Invision/AP

Anne Hathaway y el regreso del glamour clásico

El look de Anne Hathaway también generó comentarios positivos.

La actriz lució un vestido de Valentino Couture, acompañado por guantes largos que evocaban el glamour del Hollywood de los años 50.

Según los expertos, esa estética fue una de las tendencias más marcadas de la gala.

“Están revalidando el glamour de los años dorados de Hollywood”, señalaron durante el programa.

Para ellos, la alfombra roja mostró un regreso a la elegancia clásica, con joyas imponentes y estilismos que recuerdan a las grandes divas del cine.

Anne Hathaway (REUTERS-Daniel Cole)

Tendencias de los Oscars 2026: plumas, bordados y glamour vintage

Durante el análisis, el panel también identificó algunas tendencias clave que dominaron la alfombra roja:

Plumas , incluso realizadas en tela

Bordados artesanales con cristales y flores

Estética del Hollywood clásico

Vestidos dramáticos con presencia escénica

Según Medina Flores y Cosano, la gala marcó una clara intención de recuperar el glamour cinematográfico que definió las grandes épocas de la industria.

Un debate fashionista que dio que hablar

El análisis de los looks en La mañana con Moria dejó claro que, más allá de los premios, la alfombra roja de los Oscars 2026 volvió a ser un espectáculo en sí mismo.

Entre elogios y críticas, el panel coincidió en algo: la moda sigue siendo una de las grandes protagonistas de la noche más importante de Hollywood.