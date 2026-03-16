Este domingo se desarrolló la 98° entrega de los Premios Oscars y, por séptima vez en la historia, hubo un empate.

Esta vez, se dio en la categoría “Mejor cortometraje de acción real”, donde “The Singers” y “Two People Exchanging Saliva” compartieron la distinción.

En los Premios Oscars 2026 se dio un empate por primera vez desde 2013: sólo una coincidencia exacta en los totales califica como igualdad.

Premios Oscars 2026: qué ganadores empataron y compartieron la distinción Por: REUTERS

PREMIOS OSCARS: EMPATES EN LA HISTORIA

La primera igualdad se dio en 1932, en la quinta entrega de los Premios de la Academia. Sin embargo, no fue un verdadero empate. Fredric March tenía un voto más que Wallace Beery, pero en ese momento el ganador se quedaba con la estatuilla si superaba por tres puntos a sus contendientes.

Fue entonces que las reglas se modificaron y la igualdad se da sólo en caso de -aunque parezca obvio- haya empate, es decir, una coincidencia exacta.

En la historia hubo siete tablas, incluyendo la de este domingo 15 de marzo de 2026.

Premios Oscars 2026: qué ganadores empataron y compartieron la distinción Por: REUTERS

1932 - Mejor actor: Fredric March en “Dr. Jekyll and Mr. Hyde” y Wallace Beery en “The Champ”.

1950 - Mejor documental (tema corto): “A Chance to Live” y “So Much So Little”.

1969 - Mejor actriz: Katharine Hepburn en “A Lion in Winter” y Barbra Streisand en “Funny Girl”.

1987 - Mejor Largometraje Documental: “Artie Shaw: Time is All You’ve Got” y “Down and Out in America”.

1995: Mejor cortometraje (live action): “Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life” y “Trevor”.

2013 - Mejor edición de sonido: “Zero Dark Thirty” y “Skyfall”.