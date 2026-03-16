La noche del domingo 15 de marzo, el Dolby Theatre de Los Ángeles se vistió de gala para una nueva edición de los Premios Oscar. Pero más allá de los premios y las celebraciones, hubo un momento que paralizó a todos: el tradicional In Memoriam, el segmento donde la industria del cine se detuvo para recordar a los artistas y profesionales que murieron en el último año.

Este año, el homenaje fue especialmente extenso y emotivo. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas decidió dividir el segmento en tres partes, reflejando la gran cantidad de figuras que partieron y el impacto que dejaron en el séptimo arte. “Han fallecido muchos titanes del cine, y hay muchísimas personas que sienten un profundo cariño por muchas de las personas a las que rendimos homenaje”, explicaron de la gala, marcando el tono de la noche.

Foto: X / @LugarCinema

El primero en ser recordado fue Rob Reiner, cineasta que fue asesinado en compañía de su esposa, Michele Singer. En el escenario, varias estrellas de sus películas se reunieron para rendirle tributo, repasando sus obras más emblemáticas y compartiendo anécdotas que arrancaron lágrimas y aplausos.

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La emoción siguió creciendo cuando Rachel McAdams subió al escenario para dedicarle unas palabras a su amiga Diane Keaton, y luego fue el turno de Barbra Streisand, quien recordó a Robert Redford con una frase que quedó grabada en la memoria de todos: “Era reflexivo y audaz. Yo lo llamaba un vaquero intelectual. Lo extraño ahora más que nunca”, confesó Streisand, visiblemente conmovida.

El In Memoriam de este año incluyó a actores, actrices, directores y profesionales que marcaron la historia del cine. Entre los nombres más destacados estuvieron Catherine O’Hara, Diane Keaton, Rob Reiner, Robert Redford, Robert Duvall, Brigitte Bardot, Claudia Cardinale, Val Kilmer, Terence Stamp, Michael Madsen, Udo Kier, Loretta Swit, Prunella Scales, Richard Chamberlain, y muchos más.

Barbra Streisand cantando “The Way We Were” en homenaje a Robert Redford en el “In Memoriam” de los Oscars 2026 (Foto: captura TNT)

La lista completa de homenajeados fue extensa y abarcó figuras de distintas generaciones y nacionalidades, reflejando la diversidad y el alcance global del cine. Cada nombre proyectado en la pantalla fue acompañado por aplausos, lágrimas y un profundo respeto de parte de los presentes.

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