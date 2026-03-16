La alfombra roja de los Premios Oscars suele estar dominada por grandes estrellas del cine, pero en la edición 2026 también se convirtió en el escenario de una historia de resiliencia y visibilidad.

Uno de los nombres que llamó la atención durante la ceremonia fue el de Adam Pearson, quien asistió por primera vez al evento y aprovechó la ocasión para concientizar sobre la enfermedad genética que padece desde niño.

Premios Oscars 2026: quién es Adam Pearson, el actor con neurofibromatosis que genera conciencia sobre su enfermedad | Créditos: Instagram @adampearson

La gala, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, reunió a figuras destacadas de la industria cinematográfica mundial en la entrega número 98 de los Premios Oscars.

QUIÉN ES ADAM PEARSON

Para Pearson, caminar por la alfombra roja de Hollywood significó mucho más que una aparición pública. Minutos antes de ingresar a la ceremonia, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que recordó el largo recorrido personal y profesional que lo llevó hasta ese momento.

“Si le hubieras dicho al joven Adam que iba a estar en los premios de la Academia sentado junto a actores que creció viendo, pero como uno de sus pares, nunca lo habría creído”, escribió el intérprete en su cuenta de Instagram.

Premios Oscars 2026: quién es Adam Pearson, el actor con neurofibromatosis que genera conciencia sobre su enfermedad | Créditos: Instagram @adampearson

Adam Pearson padece Neurofibromatosis, una enfermedad genética que provoca el crecimiento de tumores en los nervios y puede afectar la piel y los rasgos faciales. La condición le fue diagnosticada cuando era niño y ha influido de manera directa en su vida cotidiana y en su carrera profesional.

Premios Oscars 2026: quién es Adam Pearson, el actor con neurofibromatosis que genera conciencia sobre su enfermedad | Créditos: Instagram @adampearson

Lejos de ocultarlo, el actor decidió transformar su experiencia personal en una herramienta de concientización pública. A través de entrevistas, apariciones en televisión y proyectos cinematográficos, ha impulsado el debate sobre la inclusión de personas con discapacidades o condiciones visibles en la industria del entretenimiento.