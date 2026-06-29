Brian Sarmiento y Danelik comenzaron una nueva etapa en su relación: decidieron mudarse juntos y ya disfrutan de su primer departamento compartido.

A poco de consolidar su vínculo tras su paso por Gran Hermano Generación Dorada, el exfutbolista y la influencer contaron la noticia a través de sus redes sociales.

En un video, se los vio recorriendo el departamento y mostrando los ambientes principales, las habitaciones y los detalles del lugar donde arrancaron la convivencia.

Danelik Star y Brian Sarmiento en Gran Hermano.

Danelik expresó su entusiasmo por este nuevo comienzo: “Al fin nos mudamos juntos, conseguimos un alquiler”, contó, y reveló que la búsqueda llevó varios meses hasta encontrar el espacio ideal.

Por su parte, Brian Sarmiento también se mostró feliz y aseguró: “Por ahora estamos acá y yo estoy contento”, dejando en claro que tienen planes de seguir creciendo como pareja.

Así es la nueva casa de Brian Sarmiento y Danelik

Video: Instagram danelikstar

La pareja aprovechó la mudanza para compartir con sus seguidores cada rincón del departamento. Mostraron los ambientes principales, las habitaciones y algunos detalles que eligieron para su nuevo hogar.

Brian Sarmiento y Danelik se acercaron durante su participación en Gran Hermano Generación Dorada, donde comenzó la conexión que luego continuaron lejos de las cámaras.

En las últimas semanas, ambos habían dado señales de que la relación avanzaba con firmeza, pero ahora confirmaron oficialmente que apuestan por una nueva etapa juntos.