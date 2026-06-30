Santiago del Moro volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no fue por Gran Hermano: Generación Dorada, sino por la encendida defensa que hizo de Laura Ubfal. El conductor destacó la trayectoria y la capacidad de la panelista, aunque algunas de sus frases terminaron despertando una fuerte polémica.

Todo comenzó cuando el cronista de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito, le preguntó a Del Moro cuál era el secreto de la periodista para convertirse en una de sus panelistas más valoradas.

Sin dudarlo, Del Moro respondió (tal como se pudo ver en Sálvese Quien Pueda) con un contundente elogio: “Hay que respetar a Laura Ubfal. Se la subestima mucho en este medio. El otro día la venía escuchando que estaba en Bondi TV haciendo ella su programa y habló 20 minutos reloj de series, de festivales, de teatro, de cine. Es una mujer con una cultura general que tiene poca gente, es una consagrada de este medio, es un amante de este programa, ella ama a Gran Hermano”, sostuvo.

Foto: Captura (Telefe)

Sin embargo, el momento que más repercusión generó llegó cuando Del Moro vinculó el recorrido profesional de Ubfal con los estándares de belleza de la televisión: “Lo que te voy a decir es polémico. Yo creo que a Laura le va muy bien, pero creo que si tuviera por ahí 60-90-60 o tuviera 25 años, a lo mejor tendría su programa y saldría desde el Mundial, desde Miami. Tendría otra carrera”, expresó.

Y profundizó su reflexión: “A veces se la castiga mucho porque no tiene como esa imagen hegemónica ante los ojos de este lente que es tan cruel. Muy poca gente está tan preparada como Laura Ubfal para estar en este medio”.

Cuando el cronista le señaló que los comentarios de la periodista suelen generar repercusiones y opiniones divididas, Del Moro volvió a respaldarla: “A veces las cosas que dice Laura no las entienden, porque a veces tiene como cierto nivel... No lo de la discusión llana. Hablo de cuando ella intenta fijar una idea o abrir un poco más el debate. A veces se la castiga mucho. Pero bueno, es una mujer importante”, concluyó.

Laura Ubfal en Gran Hermano (Foto: captura de Telefé).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LAURA UBFAL ENFRENTÓ A CARMIÑA TRAS SU EXPULSIÓN DE GRAN HERMANO Y FUE LAPIDARIA

La noche del debate de Gran Hermano se volvió tensa y cargada de emociones cuando Carmiña, la participante expulsada por discriminación a su compañera Mavinga, se sentó cara a cara con los panelistas del programa.

En el ida y vuelta, Laura Ubfal no dudó en decirle todo lo que pensaba luego de que la exparticipante pidiera disculpas sin victimizarse: “Vengo a pedir disculpas y lo voy a seguir haciendo las veces que tenga que hacer frente a la familia, de Mavinga a Mavinga, a mi familia, obviamente, pero yo no voy a llorar para victimizarme porque no soy así”, dijo la mujer oriunda de Paraguay.

Entonces, la periodista fue contundente: "Vos dijiste una frase que sonó horrible, que es ‘lo bueno es que no me saca la casa, me saca el hermano’. Yo te voy a explicar algo. La casa no tuvo tiempo de sacarte, porque la casa te hubiera mandado a placa y te hubiera sacado el supremo, que es la gente”.

El gesto de Mavinga con Carmiña tras su expulsión por comentarios racistas (captura de Telefe, Gran Hermano)

“Así a lo mejor así te hubieras dado cuenta y te vas a dar cuenta cuando te contactes con el mundo que ese es el castigo”, agregó, Y luego de que Carmiña le preguntara ‘pero ¿por qué castigo?’, Ubfal explotó: “Porque estuviste muy mal, estuviste cruel, mi amor, cruel. ¿Sabés lo que es la crueldad?”.

Laura Ubfal en Gran Hermano (Foto: captura de Telefé).

Carmiña, por su parte, insistió en que no buscaba victimizarse ni llorar en cámara:“¿Cuántas veces querés que reconozca? ¿Querés que llore? No lo voy a hacer. No me voy a victimizar y no voy a llorar. Sí, voy a reconocer el error como lo estoy haciendo frente a todos ustedes, frente a vos.