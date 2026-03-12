La noche del jueves 12 de marzo, la casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una gala cargada de emociones y despedidas. Tras una semana llena de tensiones, fue Carla “Carlota” Bigliani quien tuvo que decir adiós a la casa más famosa del país, luego de quedar eliminada por decisión del público.

“Carlota, te felicito, despedite de tus compañeros. Te esperamos acá afuera”, anunció Santiago del Moro con su habitual tono serio, mientras los concursantes miraban expectantes.

A lo largo de las despedidas, Carlota no dejó de expresar su gratitud por la oportunidad vivida dentro del programa: “Gracias por regalarme tu casa por un rato”, dijo a sus compañeros mientras se encaminaba hacia la puerta.

Entre risas y recuerdos, todos se despidieron de ella con buenas vibras a la joven, que había quedado en la cuerda flojo junto a Nicolás Sícaro y Brian Sarmiento.

LA DECISIÓN EN VIVO DE LUANA TRAS SU TENSO CRUCE CON SU EX EN GRAN HERMANO: GENERACIÓN DORADA

El fuerte momento que vivió Luana Fernández dentro de Gran Hermano: Generación Dorada dejó a todos en vilo. Tras el tenso cara a cara con su exnovio, Lucas, en el derecho a réplica, la participante quedó muy afectada y surgió la gran pregunta: ¿se va a ir de la casa?

La respuesta llegó en la última gala, cuando Luana habló en vivo con Santiago del Moro y reveló qué pasó por su cabeza después del shock que vivió frente a millones de espectadores: “Ayer, con todo lo que me pasó, que fue súper shockeante, te juro que quería salir corriendo e irme”, confesó la jugadora, sincera sobre el impacto emocional que le generó la situación.

Incluso contó que la idea de abandonar el reality estuvo muy presente durante horas: “Lo pensé, lo estuve pensando y lo hablé mucho con Fran”, explicó, en referencia a uno de sus compañeros dentro de la casa.

Sin embargo, con el paso del tiempo tomó una determinación firme: seguir adelante en el juego: “Pero yo sé a lo que vine y voy a darlo todo hasta el último momento, no importa lo que pase afuera”, aseguró.

Durante su descargo también aprovechó para hacer una autocrítica: “Pido perdón por lo que hice, pero yo vine acá a jugar y voy a darlo todo hasta el último momento”, remarcó.

Desde el estudio, Santiago del Moro le respondió con un consejo: “Escuchame, nunca en la vida las decisiones importantes se toman en caliente. Nunca”, cerró en su mano a mano con Luana, quien por decisión del público, continúa en competencia.